Por más de 25 años, los comediantes dominicanos Raymond Pozo y Miguel Céspedes se han ganado el aplauso del público a través de innumerables personajes. Ahora van por el mismo respeto, pero desde su propia piel en la película “La vida de los Reyes”.

Dirigida por Frank Perozo y escrita por el cineasta David Maler, el filme por rodar pretende ser un viaje por la vida individual y conjunta de estos dos grandes amigos admirados por sus coterráneos, como por los seguidores del cine internacional. Ambos actores son productores ejecutivos junto con Caribbean Cinemas Films.

“Nos llena de regocijo contar esta historia, porque una historia biográfica no es fácil, hay mucha desnudez y pretendemos que esta película sea del agrado de todos nuestros seguidores, y también que sea una película motivacional, y cómo no, por el rol que hemos presentado durante tantos años, que sea una de las películas más cómicas, más alegres que hayamos hecho”, expuso Miguel Céspedes en una videoconferencia.

PUBLICIDAD

Raymond Pozo, asimismo, resaltó el interés de ambos de servir de inspiración las nuevas generaciones, no solo desde el plano artístico, sino personal.

Compartió que la honestidad ha sido fundamental para la lealtad que existe entre ellos. “La honestidad en todos los ámbitos, en lo profesional, en la amistad, en la familia, y en el respeto a nuestro público. Y primeramente Dios ha sido la clave de estos 25 años”, dijo.

La película, aún en etapa de preproducción, tendrá en los roles de esposas a la comunicadora puertorriqueña Jackie Guerrido como “Marie”, la esposa de Céspedes, y a la actriz Judith Rodríguez como la esposa de Pozo. Las etapas de juventud serán representadas por los hijos de cada uno, Raymond Jr. Pozo y Michael Céspedes.

“Ha sido un reto resumir en un guión de ciento y pico de páginas la vida de estos dos grandes seres humanos, porque generalmente cuando hacemos una película biográfica nos concentramos en un personaje, pero el reto es llevar en tan poco tiempo en pantalla, la historia de estos dos grandes actores dominicanos. De dónde venían, lo que tuvieron que pasar y su nivel de amistad y lealtad, es muy difícil de encontrar en este medio, y ellos tienen la fórmula del éxito”, destacó Perozo.

El escritor David Maler anticipó que el 95% de la historia está basada en hechos reales. “Es una historia de superación, pero es increíble ver cómo el humor siempre estuvo ahí, aun sin ellos saber que servían comediantes”, comentó el guionista. “No hay nada más difícil que hacer un biopic con los protagonistas vivos, y digo esto porque la magia está en contar todas las facetas de los personajes, tanto lo bueno como lo que por ahí no es tan bueno, porque al final nuestras fallas nos hacen humanos, y ahí aplaudo a Raymond y a Miguel que me permitieron adentrarme para que fuera una película de muchos matices”.

PUBLICIDAD

Otras personas relacionadas a este binomio de comediantes serán interpretadas por Héctor Aníbal, Evelyna Rodríguez, Ramón Candelario, Brea Frank, Anderson Humor, El Naguero, Esther Tejeda y Diomary La Mala.

El rodaje se concentrará en Santo Domingo y San Cristóbal, en República Dominicana, una vez las autoridades de la isla caribeña concedan la autorización para iniciarlo.