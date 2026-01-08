Los creadores del popular programa Los Simpson revelaron que una de las figuras más queridas por el público dejará la serie. Se trata de Duffman, conocido en algunos países hispanos como “el hombre Duff”.

Su personaje era la mascota de la cerveza Duff, la más reconocida de la ciudad y la favorita del protagonista Homero Simpson. Tras 30 años de apariciones, la figura se despide de Springfield, la ciudad ficticia donde se desarrolló el mundo de Los Simpson.

“El hombre Duff” se volvió famoso por su vestuario de capa roja, gafas, cinturón de latas y vestuario azul. La decisión se conoció en las últimas horas durante la emisión del episodio “Seperance”, estrenado el 4 de enero de 2026.

El capítulo, que es el número 13 de la temporada 37, no se despide de Duffman de una manera trágica. El personaje visitó a la familia Simpson para contarles la noticia de su partida.

“La Corporación Duff ha retirado ese personaje para siempre”, explicó “El hombre Duff” al encontrarse con Homero y Marge.

Los fanáticos en redes sociales se lamentaron por la partida. Para muchos, su retiro es una muestra de la evolución de las campañas de publicidad. Durante el capítulo, Duffman mencionó que el cambio en el mercadeo habría sido el culpable de su despido.

“Todos los viejos métodos de publicidad ahora están pasados de moda. Portavoces corporativos, anuncios impresos, comerciales de televisión. Los chicos de hoy ni siquiera pueden cantar los jingles”, agregó Duffman.

La voz del personaje fue interpretada por Hank Azaria y apareció por primera vez en 1997, en el episodio “The City of New York vs. Homer Simpson” de la temporada 9.

Otras despedidas en Los Simpson

En los últimos años, el famoso programa les ha dicho adiós a muchos de sus personajes más queridos. Hace poco se confirmó la muerte de Alice Glick, organista de la Primera Iglesia.

Tim Long, productor ejecutivo de la serie, aseguró que la figura no volverá a aparecer en ningún capítulo del programa. Alice estuvo en 35 temporadas durante 34 años de Los Simpson.

“En cierto sentido, Alice la organista vivirá para siempre a través de la música hermosa que creó. Pero en otro sentido más importante, sí, está muerta como un clavo”, indicó Long.

La primera muerte de la serie se registró en la sexta temporada, cuando se reveló el fallecimiento de “Bleeding Gums Murphy” por culpa de una enfermedad.

La muerte de Maude Flanders, esposa del vecino Ned, fue una de las más emotivas de todo el programa. La mujer falleció tras caer de las gradas luego de ser golpeada por un cañón de camisetas. Sin embargo, su muerte se debió a la salida de Maggie Roswell, quien le dio voz al personaje.

Mona Simpson, mamá de Homero, falleció en la temporada 19. Su partida impactó al protagonista que buscaba mejorar la relación con su madre.

Edna Krabappel, profesora de la escuela, fue retirada del programa y homenajeada por los productores. La actriz que le dio voz, Marcia Wallace, falleció unas semanas antes.