Desde niños, la mayoría de las personas aspiran y desean tener una vida plena y próspera. Sin embargo, no todas están dispuestas a emprender acciones que les permitan alcanzar el éxito.

Unos prefieren pasar sus días soñando con lo satisfactoria que podría ser su carrera. Otros, por su parte, disfrutan cada aventura que se les presenta, aprenden de otros y, con muchas ganas, honestidad, profesionalismo y corazón se entregan a los proyectos que reciben en sus manos, sin importar lo sencillos o complejos que puedan ser. En este segundo grupo, afirmó, se encuentra la presentadora Pamela Noa.

Esta noche, en el programa “Raymond y sus amigos” (RYSA) de Telemundo Puerto Rico, la anfitriona del espacio radial “Molusco y los reyes de la punta” de La Mega 106.9 FM, fue presentada como la nueva coanimadora del mañanero “Hoy día Puerto Rico”. Con este nombramiento, la comunicadora ocupó el lugar que dejó Ramón “Gato” Gómez.

Junto a Ivonne Orsini y Jacky Fontánez forma lo que han llamado el "trío chulo" de "Hoy día Puerto Rico". ( Vanessa Serra Díaz )

Incrédula, “lucía” y con mucha gratitud, la también empresaria recibió esta mañana a este medio en el Canal 2 para compartir su logro profesional. Para su sorpresa, dijo, la oferta de trabajó llegó de la misma manera que entró a la radio hace 21 años: de forma inesperada, sin ser buscada y mucho menos imaginada.

“Para mí, y se los digo bien de corazón, la televisión era un cuco, un susto, unos nervios. Pero creo que al igual que todo, con el equipo correcto, uno se siente feliz, se siente cómodo y uno fluye hasta la vida”, comentó la “influencer” de 40 años.

Al lado de la graduada del programa de Economía de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, se encuentran sus colegas Ivonne Orsini y Jacky Fontánez. Juntas, manifestaron, han creado un “trío chulo, con sinergía” y personalidades diversas.

“A Pamela ya yo la había conocido y, bueno, ella tiene como unos aires a una hermana mía”, expresó Orsini. “Sé que podemos tener personalidades y estilos distintos, y eso está ‘cool’. Como diría Pamela, eso a mí me tripea”, agregó quien ha formado parte del proyecto desde su debut en el 2021.

Fontánez, de la misma manera, se mostró contenta y entusiasmada con su nueva compañera frente a la pantalla. Aunque las locutoras han tenido diferencias por la competencia de sus programas radiales en Spanish Broadcasting System (SBS) Puerto Rico, lo cierto es que todo quedó en el pasado. Ambas han decidido disfrutar de esta nueva etapa de forma genuina y abiertas al aprendizaje.

“Ay, mi madre. Primero me sorprendí, porque decía ‘Dios mío, yo me tengo que controlar’. Tengo que aguantar y pensar lo que voy a decir. A veces lo digo y simplemente fluyo, y luego me pongo roja y me da mucha vergüenza, pero es parte del proceso. Ivonne era mi freno, era. Pero entonces llega Pamela y el freno se dañó, se desvíelo el carro”, expuso la también exponente urbana.

Entre risas, las tres anfitrionas de “Hoy día Puerto Rico” coincidieron en que aún con todo lo que las diferencia existe un balance. Esa, precisamente, ha sido la fórmula ganadora que ha cautivado al público madrugador, subrayaron.

“En mis experiencias pasadas en la televisión había sido bien distinto. O sea, casi siempre, y no ha sido el caso aquí, pero casi siempre me pedían que cambiara algo, que modificara algo. Esta vez ha sido todo lo contrario. Es ‘sé tú’ “, reveló “Pam”, como le llaman sus compañeros.

Quien cuenta con más de 78 mil suscriptores en su canal de YouTube puntualizó que comenzar la jornada laboral durante la madrugada no ha sido un reto. De hecho, por ocho años tuvo un horario similar en las ondas radiales.

Con el pensamiento de que “esto apenas comienza”, por lo pronto, el único pensamiento de Pamela Noa es disfrutarse el proceso. Lo que sí tiene seguro y definido es que no cambiará su personalidad, tampoco dejará de practicar el baile del segmento “Club de cumpleaños” y continuará luciendo sus Crocs con mucho estilo a través de la pantalla de Telemundo Puerto Rico.

Complacidas

La productora de “Hoy día Puerto Rico”, Sheysa Ojeda y la vicepresidenta de Noticias de Telemundo Puerto Rico, Dialma Santiago, desde una esquina, se disfrutaban las carcajadas y ocurrencias del “trío explosivo” durante su encuentro con la prensa.

En un aparte con este medio, las líderes revelaron que la lista para ocupar la vacante de Gómez tenía “varios” nombres. Sin embargo, el de Pamela Noa siempre estuvo en la primera posición.

“La conocíamos de radio, sabíamos de su trayectoria, pero teníamos que prender la cámara y ver cómo se desenvolvía frente a una cámara. Para mí, era añadir una persona que pudiera dar un apoyo al programa, una fuerza, también tenía que tener un nombre conocido y para nosotras (Pamela) era refrescante, era alguien nuevo en un programa como este, pero tenía su trayectoria”, detalló Santiago.

Después del primer programa en el que la locutora formó parte del segmento “Mi punto de vista”, su reacción fue “¡wow!”.

Ojeda, por su parte, quedó convencida de que el “chispazo” de la “youtuber” también cautivó al público. Asimismo, reconoció, que la nueva presentadora del programa, durante el período de prueba, demostró que puede aportar sobre cualquier tema, se prepara para cada programa y “es sumamente responsable”.

Con la presentadora de noticias Grenda Rivera y la chef Marilyn López en la cocina, “Hoy día Puerto Rico” supone una alternativa televisiva liderada totalmente por mujeres. Si bien las personalidades de cada una son muy distintas, su objetivo, coincidieron, es el mismo: hacer las mañanas de la Isla más entretenidas.