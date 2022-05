El comediante Raymond Arrieta no estará esta noche al frente del programa Raymond y sus amigos debido a que dio positivo a COVID-19. En su lugar, será sustituido por su amigo, el cantante Luis Fonsi.

El músico abrió el acostumbrado monólogo de la producción de Telemundo en espera del comediante, quien apareció mediante videollamada.

“¡Brother, me dejaste solo aquí!”, le increpó Fonsi al comediante a modo de chiste.

“Estoy con COVID... Lo más malo del COVID son los primeros dos días, con fiebre, escalofrío, dolor de cabeza y lo más malo de ahí en adelante es la soledad, estar solo en la casa, ni siquiera la perrita me hace caso”, contó Arrieta. “Pero ya hoy, gracias a Dios, desde el primer día que me tomo los medicamentos, ya me siento mejor”.

El intérprete de “Despacito” y “Échame la culpa” indicó que, por esta noche, el programa se llamará “Fonsi y sus amigos”.

Luis Fonsi, quien reside en Miami, se encuentra en Puerto Rico como parte de los preparativos para su serie de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico. “Noche Perfecta Tour” tendrá lugar el 27 y 28 de mayo de 2022.