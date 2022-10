Desde hace un tiempo venía coqueteando con la posibilidad de hacerse sentir en el cine de alguna manera y, finalmente, está a punto de concretarse. El cantante y compositor Luis Fonsi entrará en la pantalla grande como parte del elenco de la nueva película, una comedia romántica, titulada “The Answer To My Prayer”, cuya producción ejecutiva corresponde a Edward James Olmos (’Stand and Deliver’).

Dirigida por Patrick Pérez Vidauri (’In Other Words’), el filme narra la historia de tres amigos en San Antonio, Texas, quienes son guiados hacia su verdadero amor por el poder de una antigua oración, según la página digital Remezcla.

PUBLICIDAD

Para Fonsi esta será una experiencia más completa dentro del ámbito de la actuación, pues a través de su carrera básicamente se le ha visto probarse como actor en sus propios videos musicales, así como en breves participaciones en telenovelas y series de televisión como “Amantes de luna llena”, “Taína” (2002) y “Corazones al límite” (2004).

“Es algo que me encantaría hacer, no tan solo lo musical, sino el personaje”, dijo el año pasado a este diario sobre la posibilidad de ser parte de una producción de Disney. Las expresiones se dieron en el marco del estreno del espectáculo “Harmonious”, en Epcot Center, como parte de la celebración de los 50 años de Walt Disney World Resort y para la cual fue seleccionado como voz latina. “Recuerdo muchísimo cuando estaba en high school y teníamos que audicionar y siempre agarraba canciones de Disney, uno practicaba con ellas, especialmente, viviendo muy cerquita de aquí durante esa época, y eso es algo que lo estamos hablando. Hay por ahí unas cositas, esto es simplemente es el comienzo de todo”, abundó entonces.

Igualmente, en un una entrevista de 2011 con “Acceso total”, dijo, “creo que actuar es divertido; creo que va de la mano con lo que hago. Sin embargo, no me gusta la actuación muy dramática y seria. Estoy más en la actuación musical”.

Y agregó, de acuerdo con la citada publicación: “No me malinterpreten. Si mañana me piden que haga un papel en un programa de televisión o una película interesante, por supuesto que no lo rechazaré si siento que puedo hacerlo. [Pero] cuando hay música, estoy en un lugar seguro. Cuando sacas la música de la ecuación, no siento que estoy en tierra firme”.