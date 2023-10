Con una de las filmografías más prolíficas de Hollywood (173 títulos a su haber), Luis Guzmán puede decir que el próximo filme que verá el público puertorriqueño en las salas de cine es un sueño hecho realidad.

El actor puertorriqueño tuvo una faceta profesional poca conocida por muchos y en entrevista con este medio nos contó cómo su tiempo como trabajador social, así como su propia vida lo inspiró para dar una de las mejores actuaciones de su carrera en Story Ave., que estrena hoy en las salas de Fine Arts.

“Para mí este trabajo me dio la oportunidad de incluir todas las cosas que he pasado en mi vida. Mi vida ha estado llena de alegría, bromas, de baile, de comida, tristeza, tragedia… de todo. Todo eso fue mi referencia para el papel de ‘Luis’ “, revela sobre su personaje en el filme.

Story Ave. sigue la vida de “Kadir” (Asante Blackk), un joven artista que vive en el sur del Bronx y se encuentra batallando con la muerte de su hermano menor. Abrumado por el dolor mientras lucha con la presión de la escuela y un hogar “disfuncional”, el joven escapa al mundo de las gangas de grafiti de la ciudad. Para poder iniciarse en la pandilla asalta a un conductor del subway de nombre “Luis” (Luis Guzmán), pero para su sorpresa, su víctima acepta darle el dinero en efectivo si “Kadir” se sienta a comer con él. Luego de una conversación surge una amistad en la que “Kadir” ve por primera vez su talento artístico como un escape a una vida mejor.

Pues bien, Guzmán comenzó su carrera como trabajador social y consejero en 1979, función que ejerció durante 14 años. El papel que interpreta en esta cinta es el de un hombre que decide ayudar a un joven sin esperar absolutamente nada a cambio.

El actor nos reveló que siempre ha tenido ese instinto de ayudar a las personas para que ellas mismas consigan las herramientas para seguir adelante.

“Cuando fui trabajador de servicios sociales, el cual para mi ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida, ayudé bastante y muchos hicieron el bien con sus vidas. Yo quería ver un buen resultado para ‘Kadir’ “, expreso Guzmán sobre el desarrollo de la trama al reflexionar que Story Ave. fue como aquella parte de su carrera.

Su interpretación en esta película, había expresado previamente, fue su “dream roll” hecho realidad y ahora le preguntamos por qué.

“Es algo acerca de mi vida, algo que yo he visto en mi vida, fue parte de mi crianza. Cuando leí el guion me fascinó porque dije ‘¡wow, estos son los papeles que siempre he soñado hacer!’. Eso me tocó el corazón”, expuso.

“Quiero que cuando el público vea esta película vean que la vida no tiene que ser tan mala para uno; hay remedio, hay oportunidad. Está bien llorar, está bien apoyar al prójimo y creer en alguien”, agregó.

En el filme, “Luis” está para el joven “Kadir” y a pesar de que lo asaltó con un arma le brinda su ayuda incondicional. En la vida es difícil toparse con personas que estén dispuestas a ayudarte incondicionalmente, son escasos, pero esa gente existe. Esta es una de las razones por las que el actor amó esta interpretación: porque la vida es así, a veces pasamos por momentos difíciles y malos, pero también por momentos de alegría. Esa es la realidad.

“De repente estás ayudando a una persona y ves que está bien, pero de momento pasó algo y lo ves en una caja… uno no comprende por qué pasan estas cosas y no hay nada en la vida que te pueda preparar para esto”.

¿Qué consejo le darías a alguien que se siente sin rumbo o sin propósito en estos momentos de su vida?

“Primero, uno se tiene que amar, porque tú eres todo lo que tienes en la vida y tienes que creer en ti mismo, que tú puedes. Está bien si le tienes que pedir ayuda a otro, para que te escuche, para que te dé un abrazo, para que te aguante y te dé la confianza de que puedes seguir con tu vida. La realidad es que hay veces que necesitamos eso; pero también debemos tenernos a nosotros mismos, tienes que creer en ti”, aseguró.

Story Ave. expone la dura vida que llevan miles de personas que pasan por dificultades, por dudas y calamidades a lo largo de su vida, la de otras que en un breve periodo de tiempo impactan nuestras vida para siempre, que sin necesariamente saberlo sirven de inspiración.

Luis Guzmán es una de esas personas que ha dejado su huella impregnada en la vida de miles.