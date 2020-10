Luis Miranda emigró a Estados Unidos en la década de 1970 llamado por el sueño americano que desde su pueblo en Vega Alta le describían con calles nuyorquinas pavimentadas en oro. Él quería ser parte de eso, y lo logró. Pero ese sueño americano que lo movió a él y a otros miles de puertorriqueños en aquella época mucho se distancia del presente.

“Yo me estaba ganando una miseria y tenía un trabajo más o menos chévere en Sears; llego acá (Nueva York) y me pagan el doble por hora, así que confirmo en carne propia (el sueño americano). Pero esa no es la realidad norteamericana en estos momentos”, advirtió el activista político, padre de tres hijos, Leticia, Miguel y el galardonado actor, dramaturgo y músico Lin-Manuel Miranda, quien lo acompañó hoy en la vídeo entrevista.

“La inmensa mayoría del pueblo norteamericano trabaja superfuerte y todavía no puede vivir, por eso la importancia del movimiento The Black Lives Matter, para que nos metamos dentro del racismo institucional que todavía existe en el país y empecemos a cambiarlo”, afirmó.

Esa conciencia política que desborda -y que exhibe de múltiples maneras, incluido un prendedor en su chaqueta con un símbolo en contra del presidente Donald Trump- se aborda abiertamente en el documental “Siempre Luis”, que estrenará el martes, 6 de octubre, a las 9:00 p.m., por la cadena HBO.

Dirigido por John James, Miranda recorre momentos significativos de su vida familiar, sus luchas en favor de la comunidad latina en la Gran Manzana, a la que pertenece, su participación en campañas políticas de líderes demócratas -actualmente apoya la candidatura de Joe Biden-, y su amor intocable por Puerto Rico.

Ese revisitar su propia vida se da desde una narración en primera persona persona, entrevistas con sus hijos, y una recopilación de fotografías y pietajes que lo obligaron a acercarse a personas que no veía por largo tiempo.

“Cada retrato que estamos utilizando en este documental lo tomó alguien y hubo que ponerse en contacto con toda la gente que tomaron esos retratos para que pudiera usarlos. Y yo seguía diciendo, ‘Ese está muerto, ese está muerto, ese está muerto’, y la realidad es que encontramos un chorrete de gente viva que creía que se había muerto porque hace décadas que no estoy en contacto con ellos”, compartió del proceso de preproducción que inició hace cerca de cuatro años. “Pero no hay duda que es un momento interesante porque como que repasas tu vida y ves en carne y hueso qué cosas hiciste, y qué no he hecho y qué todavía tengo que hacer”.

El documental inicia con Miranda acostado en una camilla mientras le colocan unos electrodos y seguido se escucha un diagnóstico de un ataque cardiaco. Fue una noticia que sorprendió a Lin-Manuel estando en Londres.

“Nosotros sabemos que tenemos un padre que duerme cuatro horas, que se duerme después de nosotros y se levanta antes que nosotros. Esa siempre ha sido nuestra vida, pero a la misma vez trabaja tan duro para las cosas que le importan, y para su familia”, resaltó el artista de su progenitor.

Miranda padre no vaciló al confesar que le gusta estar presente en la vida de sus hijos, aún cuando les puedan decir directamente no te necesitamos. Fue una declaración sobre la que que Lin-Manuel bromeó al llamarlo riendo presentao. Pero esa cercanía que goza tener con sus descendientes es, según dijo, una de sus granes satisfacciones.

“Me meto en su vida, les guste o no les guste”, sostuvo.

Su otro orgullo, que igualmente se recoge en el documental de múltiples maneras, desde simbolismos hasta acciones, es haber logrado que sus hijos amen a esta Isla como su patria.

“Cuando Lin-Manuel recibió su primer (premio) Tony en el 2008 y se lo dedica a mi papá (Luis A. Miranda ‘Güisin’) y a Puerto Rico, en ese momento yo dije, 'Ya hice mi trabajo, porque claramente patria y familia se han convertido en cosas importantísimas para mis hijos”, manifestó. “Luego, cuando pasa el huracán María (2017) y todo el mundo en mi familia para lo que está haciendo y la tarea se convierte en ayudar a Puerto Rico de la manera en que pudiésemos, son momentos importantes que para mí siguen acentuando la importancia de Puerto Rico en quiénes son ellos como persona”.

Es un amor que, igualmente, el creador del famoso musical “Hamilton” procura legar a sus dos retoños, Sebastián (2014) y Francisco (2018).

“A mis hijos les encanta Puerto Rico. Me acuerdo el mes que pasamos haciendo ‘Hamilton’ en Puerto Rico, mi hijo de cinco años todavía habla de ese tiempo, y de su familia en la Isla. Estoy esperando que ellos pasen los veranos con mis padres en Puerto Rico como yo los pasé con mis abuelos en Vega Alta, donde mi nombre no era Lin-Manuel, era Luis Manuel, o el nieto de Güisin que se fue pa' Nueva York”.

“Es un payaso”, dice de Trump

Horas después del primer debate presidencial entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, Miranda padre parecía no salir de incredulidad por lo visto de parte del incumbente.

“Es un payaso, es irrespetuoso, no le importa la verdad y si algo pudo ver el que no se hubiese percatado en los últimos tres años y medio, es cómo a este hombre no le importa la opinión de nadie ni de nada, están tan acostumbrados a tener todo un montón de lacayos que estén continuamente aplaudiéndole sus babosadas, que ayer (martes) el pueblo norteamericano lo vio directamente”, puntualizó.