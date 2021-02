Hacer reír es un ejercicio que disfruta desde su niñez. Por eso, contar con un alcance mayor para este propósito a través de su oportunidad en la televisión, le produce una alegría inmensa.

“Estoy viviendo un sueño al tener la experiencia semanal”, expresó con júbilo Luis Ponce, quien desde enero pasó a formar parte oficial del espacio de comedia El Remix (WapaTV), donde tuvo una primera aparición en diciembre como invitado y como un proceso de audición.

“Ha sido maravilloso poder ver en vivo, tras bastidores, cómo ensayan mis compañeros, cómo se preparan para cada sketch, poder estar delante de las cámaras, en el estudio”, mencionó ilusionado sobre el programa que además cuenta con Francis Rosas, Marian Pabón, Fernand Miranda, Kiko Blade, Wanda Sais y Luis Galán, entre otros. “Todavía yo estoy que no me lo creo”.

Ver programas locales en la televisión le ayudó a nutrir sus aspiraciones desde su niñez.

“Recuerdo cuando estaba en sexto grado, que no me perdía ninguna programación de comedia de la televisión y al otro día, les mostraba todos los personajes y los sketches a mis amigos en la hora del almuerzo. No paraban de reírse, y ahí fue que cogí esa chispa y dije ‘quisiera hacer esto que me llena tanto’, y mira, 18 años después estoy en Wapa”, resaltó sobre la oportunidad que llegó a través del actor Albert Rodríguez, quien también forma parte del programa dirigido por Emmanuel “Sunshine” Logroño.

“He hecho de todo, musicales, cortometrajes de drama, pero mi preferencia es la comedia. Hay algo que no puedo describir, es una sensación que me llena cuando siento que hago reír a alguien. Es una satisfacción enorme”, aseguró el artista de 29 años, quien le da vida al personaje de “Polito Guzmán” en uno de los espacios del programa que se transmite los miércoles a las 10:00 de la noche.

Luis, quien cuenta con un bachillerato en actuación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras constantemente comparte ocurrencias en sus cuentas en las redes sociales. Sin embargo, reveló lo que ha considerado un aprendizaje dentro de su experiencia en el espacio televisivo.

“Ha sido un reto adaptarme a la posición de las cámaras, estar pendiente a eso y al tiempo”, confesó pensativo, y valoró que “he recibido consejos de los compañeros, que me recibieron como familia desde el primer día”.

Por otro lado, su nombre artístico lleva el orgullo de su origen ponceño.

“Tengo un nombre bien largo, Luis Gabriel Joel Santiago Claudio”, dijo, y repasó que cuando tomó cursos en el Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM) surgió el apodo de Luis “Ponce” como una manera de identificarlo, y lo adoptó con el paso del tiempo.

Dentro de sus esfuerzos para sobresalir en la actuación, vivió tres años en Nueva York.

“Me mudé para perseguir nuevos horizontes en mi carrera. Tuve experiencias sumamente gratas. Allí fue donde desarrollé mi faceta de improvisador, tuve experiencia con teatro independiente en el mercado latino y en el mercado americano también”, recordó con ilusión. Fue la situación de la pandemia por el COVID-19 que influyó en su regreso a la Isla.

“Y pasó la grata sorpresa que estando aquí, en esta pausa momentánea, fue que se dieron las oportunidades que me hacen quedarme”.

La decisión le produce doble alegría teniendo en cuenta el amor que siente por su tierra natal.

“Me encanta la naturaleza y el tiempo que estuve allá empecé a extrañar lo verde. Me encanta el campo, me encanta el río, la playa”, compartió Luis, quien en asuntos del corazón, se define “locamente enamorado de Amanda Camila Figueroa Ruiz”, quien también aspira a sobresalir en la actuación.

“Es el amor de mi vida. La conocí en la Universidad de Puerto Rico. Es mi actriz favorita. En mayo vamos para ocho años (juntos)”, expresó con orgullo.