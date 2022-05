El aplauso del público, las millones de descargas de sus temas en las plataformas digitales, y los reconocimientos musicales lo mantienen motivado. Pero el deseo por continuar evolucionando en su carrera artística no para.

El intérprete puertorriqueño Lunay suma la actuación a su ambición por explorar sus talentos, faceta en la que despunta con su papel como chofer en el filme The Valet, que estrenó el jueves pasado a través de las plataformas de Hulu y Disney+.

Ha posado para la cámara en numerosas ocasiones, principalmente para videos musicales, pero le emociona trabajar en un personaje para otros proyectos que no sean los de sus canciones.

“Me gustó mucho salir de lo que era yo, salir de mi personaje. Superagradecido de poder estar en una película con uno de mis actores favoritos”, dijo con ilusión al hacer referencia al artista mexicano Eugenio Derbez, quien protagoniza el filme. “Un sueño para mí, pasar de lo que es la música, lo que es el estudio, a lo que es la pantalla grande, a otro formato, otro sistema. Bien contento”, manifestó con marcado entusiasmo.

La comedia romántica presenta a una estrella de cine, “Olivia” (Samara Weaving) que trata de ocultar la verdad cuando un paparazzi hace una foto de ella con su amante casado, “Vincent” (Max Greenfield). “Antonio” (Eugenio Derbez) aparece accidentalmente en la misma foto, y es reclutado para hacerse pasar por su nuevo novio. Dirigida por Richard Wong y escrita por Rob Greenberg y Bob Fisher, The Valet es un remake en inglés de la película francesa bajo el mismo nombre.

“Soy el chofer particular del personaje de Eugenio. Él tiene la oportunidad de que yo lo busque y le doy una vuelta por la ciudad. Hay un poco de interacción, que es eso lo que más me gusta. Lo que yo publiqué en Instagram no se ve tanto porque son más trazos de la canción. Pero en la película van a poder ver cómo nos reímos”.

Los consejos del actor mexicano para hacer creíble su papel los tomó con el mayor agradecimiento.

“No es fácil actuar, no es tan fácil como se ve. Pero gracias a Dios, ya yo tenía meses y tiempo de preparación desde que me lo dijeron”, afirmó sobre la propuesta que llegó sin buscarla. “También, durante la pandemia estuve cogiendo clases de actuación, que todo eso me ayudó a que saliera bien”, compartió. “En un video musical las cosas son distintas, pero (en el filme) me sentía con esa seguridad, con esa confianza. Eugenio me trató súper. Me llevó a su camerino a ensayar. Es algo bien grande, que soñé desde niño, y quiero seguir trabajando”.

La sencillez del veterano actor, quien ha trabajado en numerosos filmes tanto en tu tierra natal como en Estados Unidos, la lleva presente.

“Desde pequeño lo admiro, viendo sus películas. Ahora nos toca colaborar en esta película y que se me dé la oportunidad de aparecer en la pantalla grande es especial. Lo más que tengo de Eugenio es que no importan los papeles que haya hecho, no importa que está en el mundo del cine, él sigue tratando a todas las personas por igual, sigue siendo él mismo, y es algo con lo que yo me identifico mucho”.

Sin apartarse de sus intereses musicales, ahora más aún Lunay siente que debe separar tiempo para ir perfeccionando sus destrezas histriónicas.

“Demasiado. Quiero incorporarlo. Obviamente, mi mayor tiempo siempre va a ser para la música, pero parte del tiempo que saque y de mi enfoque es en el mundo del cine. No le tengo miedo a ningún papel. No tengo miedo a probar cosas distintas”, manifestó, y aclaró que no se limita al género de la comedia. “Voy a seguir tomando cursos, voy a seguir dándole sorpresas a Puerto Rico y al mundo entero”.

Sigue con su “Bandida”

En asuntos musicales, la aceptación del sencillo Bandida, cuyo video estrenó este mes y ya supera el millón de reproducciones en YouTube, lo mantiene celebrando.

“Como decimos nosotros, rompiendo las plataformas digitales. Un orgullo haber hecho esto con tanto amor, con tanto cariño en un estudio, y que ya el mundo pueda conocer del tema. Hice un súpervideo con Fernando Lugo, que es una de las personas que hacen video que es mi favorito. Ya está en todas las plataformas”. El clip visual se grabó en Miami, Florida, y lo presenta como un ladrón junto a varias cómplices.

“Tengo muchas canciones todavía. No tengo el título de muchas, así que pronto les voy a dejar saber”, adelantó emocionado Jefnier Osorio Moreno, natural de Corozal. “Por ahí viene mi gira. Voy a estar en julio en Europa, hasta agosto, a poner a Puerto Rico en alto con mi música”, afirmó la voz de temas como Soltera, A solas y Se cansó.

Si bien aprecia visitar tierras lejanas en ciudades en España, Suiza y Alemania, así como continuar cultivando experiencias culturales además de las de su carrera en la industria de la música, confesó que aparte de la lejanía, hay algo más que echará de menos.

“Lo más que voy a extrañar es la comida (ríe). Pero eso se resuelve. Tengo mis conexiones allá que me cocinan boricua, gracias a Dios”.