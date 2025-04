Tras 86 días de convivencia, Lupillo Rivera decidió esta noche abandonar -de manera voluntaria- el reality show “La casa de los famosos All-Stars” de Telemundo.

“Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en La casa de los famosos. Me la he pasado bien con ustedes. Me la he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes... Me encanta este juego, me encanta ganar, me encanta perder, me encanta discutir, me encanta poner las cosas en jaque. Los voy a extrañar mucho, mis amigos y mi cuarto les pido una disculpa. no está a mi alcance, necesito atender esta situación. simplemente les deseo lo mejor”, manifestó entre lágrimas el llamado “estratega” del reality show.

“De todo corazón, les digo, que gane el mejor”, concluyó diciendo, para luego despedirse de cada uno de los 10 habitantes restantes.

Más temprano, la producción del programa había adelantado a través de las redes sociales que un participante abandonaría el reality.

“¡SE VA UN ALL-STARS! Explotó la bomba y hoy veremos partir a uno de los titanes antes de lo esperado ¿LUPILLO o NIURKA? Uno de ellos dos abandona la casa ¿Qué pasó?”, leía el mensaje publicado en la cuenta oficial de “La Jefa” de La casa de los famosos.

Hasta esta tarde, 11 habitantes continuaban en el programa compitiendo por el gran premio de $200,000. El pasado lunes, el actor argentino Diego Soldano se convirtió en el más reciente eliminado.

“La casa de los famosos: All-Stars”, conducido por Jimena Gállego y Javier Poza, se emite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. (martes a las 11:30 p.m.) por Telemundo Puerto Rico y domingos a las 7:00 p.m. por Punto 2.