En otra candente gala de posicionamiento y sinceramiento en La casa de los famosos, el cantante mexicano Lupillo Rivera dejó entrever este domingo que demandará a la modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera.

El músico acusó de frente a la boricua de maltrato verbal, tanto a él como a otros concursantes del reality -a los que hizo que alzaran la mano-, y también de que ésta le mostrara “sus partes íntimas”.

“Hay otras cosas que han pasado en la casa que si un hombre los hubiera hecho ya nos hubieran sacado. A cuántos les has enseñado tus partes íntimas. A mí sí me las ha enseñado unas cuantas veces. Todo esto está en el 24/7″, contó Lupillo frente a una sorprendida Maripily.

“Lo digo porque los valores son iguales, no hay mejores valores ni menos valores. Entonces, yo quiere preguntar ¿Telemundo, NBCUniversal, hasta cuándo van a permitir tanto abuso de esta mujer a tantos compañeros en este programa? Porque no han hecho absolutamente nada y ustedes tienen las pruebas en sus manos y si ustedes no las tienen en sus manos, mis hijas sí tienen el 24/7 grabado”, dijo.

“Yo sé que este es el momento de hacerlo, es el momento de pedir perdón y hacer estrategias, pero sí es una pregunta que se debe de hacer. Pero recuerda, las leyes de difamación son muy claras. Después de esto te voy a virar muchas veces a Miami”, indicó Lupillo.

Sin miedo Maripily

El llamado “Huracán boricua” no se quedó callada e inmediatamente le ripostó su insinuación sobre demandarla.

“¿Qué hablas tú de valores? ¿Qué hablas tú de falsedad? ¿Qué hablas tú de ser real si tú eres el hombre más traidor, más difamador, más maltratador y sobre todo traidor? Qué hablas tú. Yo no tengo miedo a que tu vengas a demandarme. Yo tengo mis abogados. Te los puedo enviar para que no vayas a Miami, te los envío a México. No me das miedo”, manifestó.

“Telemundo, ¿hasta cuándo este hombre aquí calumniando, difamando, maltratando a la mujer?”, preguntó Maripily.

“Yo a ti no te enseño mis partes íntimas. Ahora, si yo estoy cambiándome y tú estás al lado mío y tú quieres ver mis partes íntimas esas son otras cosas”.

“Tú me tienes miedo porque sabes que soy una candidata fuerte. Soy real y digo las cosas como son”, apuntó Maripily.

De inmedianto, las redes sociales se inundaron de comentarios sobre el sinceramiento entre los Rivera y la posible demanda de Lupillo a Maripily.

Uno de los que se expresó fue el licenciado Ernie Cabán, abogado de la puertorriqueña.

“La amenaza de Lupillo de demandar a @maripilyrivera y Ariadna por difamación en #lacasadelosfamosos refleja total desconocimiento. Pero si demanda, sin duda se expondrá a una contra demanda y el tiro le saldrá por la culata”, publicó en la red social X (antes Twitter).