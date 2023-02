Cuando se habla desde una vivencia propia el mensaje es mucho más contundente. Es por ello que la experimentada periodista Luz Nereida Vélez se atreve a hablar como sobreviviente de violencia de género para exhortar a otras mujeres a detener esta tragedia que tantas vidas trastoca en Puerto Rico y el resto del mundo.

Decirlo ahora duele menos, pero a la comunicadora le tomó un año de tratamiento psicológico antes de atreverse a decirle a su victimario que le ponía fin a la relación que le pudo haber costado la vida en cinco ocasiones.

“Que me trataran de asesinar en cinco ocasiones, esos intentos fueron los que me sacudieron. Ya me había separado dentro de la misma vivienda, pero eso fue el detonante que hizo que me sacudiera y dijera, ‘a esto hay que ponérsele fin’”, compartió Vélez ayer en la conferencia de prensa para anunciar la nueva etapa de la iniciativa “Unidas somos más”.

“Me costó trabajo, porque tenía miedo, mucho miedo; miedo sobre todo por el daño que le pudieran hacer a mi hija físicamente…, así que pedí mucho a Dios tranquilidad, sosiego; ya llevaba bastante tiempo en tratamiento psicológico, eso me estaba dando mucha fuerza, pero yo le pedí a Dios que en mi casa reinara la paz para yo poder ir a donde esta persona y decirle, ‘esta relación se acabó’”.

La reportera de Noticentro (Wapa) habla desde su realidad para motivar a las mujeres en relaciones de violencia de género a “salir afuera y decir, ‘estamos viviendo esto’” y buscar ayuda.

“No nos podemos quedar en ese círculo vicioso, porque el amor merece respeto, el amor merece comprensión, amistad, pero no maltrato”, subrayó.

La campaña “Unidas somos más”, encabezada por las marcas comerciales U by Kotex, Poise, Suave, Dove, Hershey’s, Colgate y Walmart, invita a la clientela a comprar estos productos y de cada compra, entre el 1 y 28 de febrero, la tienda por departamento donará 25 centavos al Hogar Nueva Mujer, el cual acoge a mujeres víctimas de violencia de género y a sus descendientes. El hogar está ubicado en Cayey, pero por más de 30 años ofrece servicios a toda la Isla.

Viviana Mercado, gerente senior de Asuntos Corporativos de Walmart Puerto Rico, indicó que la mayoría de sus clientes son mujeres, por lo que procuran ser parte de “proyectos e iniciativas que ayuden a la calidad de vida de las mujeres”.

La meta es recaudar $25,000.

Estos fondos irán dirigidos a mejorar el área de servicios de las participantes del hogar, con un ambiente más acogedor, así como un área de aislamiento en casos de personas contagiadas con COVID, detalló la directora de Hogar Nueva Mujer, Emma Santiago. La mujer que necesite orientación o servicios, puede llamar a cualquier hora del día al 939-255-9800.

La campaña “Unidas somos más” tendrá presencia en las redes sociales, televisión y radio a través de un anuncio realizado por la comunicadora, quien con su distintiva voz hace un llamado a crear conciencia sobre la violencia de género, así como a unir fuerzas por el bienestar común.