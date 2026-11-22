El actor Macaulay Culkin volverá a interpretar a Kevin McCallister en una nueva entrega de Mi pobre angelito (Home Alone), proyecto que Disney y 20th Century Studios ya desarrollan tras más de tres décadas del estreno de la cinta original.

La producción contará con Seth Rogen y Evan Goldberg a cargo del guion y la producción a través de su compañía Point Grey, partiendo de una idea creativa presentada directamente por el propio Culkin al estudio.

De acuerdo con reportes de Deadline y Variety, el proyecto se encuentra en una etapa inicial de desarrollo luego de que Culkin se reuniera con David Greenbaum, ejecutivo de Disney Motion Pictures.

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La trama abordará la vida de un Kevin McCallister adulto, viudo o divorciado, cuya obsesión con el trabajo lo lleva a descuidar a su hijo, invirtiendo los roles clásicos de la franquicia cuando el pequeño decide dejarlo fuera de casa y defender la propiedad con trampas.

El propio Culkin había adelantado este concepto durante las celebraciones por el 35 aniversario de la película original, resumiendo el conflicto con la frase: “Mi hijo no me deja entrar… y él es quien está poniendo las trampas para mí”. Por el momento, el estudio no ha revelado el resto del elenco, la fecha de estreno ni si Chris Columbus, director de las dos primeras películas, formará parte del equipo creativo.

La franquicia Mi pobre angelito debutó en 1990 convirtiendo a Culkin en una estrella mundial tras dar vida a un niño de 8 años olvidado por su familia en Navidad, quien debe defender su hogar de dos ladrones interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern, generando algunas de las escenas más icónicas del cine de comedia familiar.