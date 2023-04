Desde su triunfo en la tercera edición de “La casa de los famosos” (Telemundo) el pasado domingo, es poco el descanso que ha tenido la puertorriqueña Madison Anderson Berríos, pero está decidida a aprovechar esta experiencia al máximo, sobre todo las oportunidades que se le están presentando en la televisión y la música.

Horas antes de su arribo a la Isla este jueves para ser recibida por la fanaticada local y cumplir con sus nuevos compromisos con Telemundo, la exreina de belleza dijo estar completamente satisfecha con su participación, pues cumplió con los objetivos que se propuso antes de iniciar la convivencia de 13 semanas, incluido el regalarle una nueva alegría “para mi país, para mi gente boricua”.

“Una de mis motivaciones fue que la gente tuviera la oportunidad de conocerme; siempre tenía ese miedo de utilizar mis redes sociales, hablar, enseñar mi personalidad, y sabía que esta era la oportunidad para enseñarle al público, quién soy como mujer, cuáles son mis valores; obviamente, por el temor de mi español, esta era mi oportunidad para enseñarle al público que soy una mujer de valores, de palabra, que soy una mujer latina”, compartió por vía telefónica desde la ciudad de Miami, en Florida, adonde llegó en la mañana del lunes. “Ser una persona latina es nuestra fuerza, valentía sobre todo, y también uno de mis propósitos era representar a la diáspora. A veces la diáspora se siente excluida por no vivir en la Isla, o en su país natural, pero son las personas que salen todos los días a la calle representando nuestra cultura, subiendo nuestra bandera en el aire con mucho orgullo, entonces, yo era esa representación para la diáspora, para las nuevas generaciones de latinos y creo que logré eso”.

Madison reconoció que cada una de las seis nominaciones que tuvo a lo largo de la competencia le despertaron el temor por quedar fuera, porque sintió que dentro de la casa ella era la underdog (subestimada o desventajada). “Sí he sido un underdog en la casa y ellos creyeron que sacarme de la casa era fácil, pero el público me hizo fuerte. Yo soy fuerte gracias al público”, afirmó. “También me sentí más fuerte como persona. Yo comencé a creer más en mí, a confiar más en mí, me transformé mucho. Cada vez que pasé por esas nominaciones, crecí como persona. Ellos, los compañeros me hicieron un favor, y fue una bendición, porque ahí es donde nació la mujer resistente”.

Su gran satisfacción es saber que ganó por elección del público. ( Alejandro Granadillo )

El triunfo de la modelo frente a José Rodríguez, Yameiry Ynfante “La Materialista”, Pepe Gámez y Patricia “Paty” Navidad rememoró su participación en el certamen de belleza Miss Universe en el 2019, cuando resultó primera finalista, aún cuando se perfilaba como la ganadora de entonces. Ella, igualmente, hizo una comparación entre ambas experiencias.

“Definitivamente esto es muy significativo para mí. Siento que Miss Universe, obviamente, es muy importante, no quiero quitarle méritos a esa plataforma, porque gracias a esa plataforma pude competir en ‘La casa de los famosos’, pero sí es diferente, porque en Miss Universe hay un jurado que tiene que tomar una decisión es una noche, en menos de 24 horas, y tiene muy poco tiempo para conocer las reinas que están compitiendo esa noche”, detalló. “En este caso, en esta competencia es completamente diferente, es el público. el público me dio esa corona, esa corona de apoyo, de amor, de aprobación, ellos tenían la última palabra y me conocieron en estos tres meses, no mi belleza físicamente, sino mi belleza interior, y ese era mi propósito, y tengo que decir que los tiempos de Dios son perfectos”.

La joven reconoce que una vez se supo ganadora, las puertas comenzaron a abrirse a su favor. No obstante, fue cuidadosa de no revelar qué oportunidades le pueden estar surgiendo en la televisión y la música. “Estoy en estos momentos agradeciendo al público, tomándome el tiempo para compartir con mis seguidores, que gracias a ellos estoy aquí como ganadora. Pero sí hay muchas oportunidades, se me están abriendo muchas oportunidades y me estoy gozando el momento”, indicó.

Dentro de este nuevo camino de oportunidad, al parecer, queda atrás su relación con el empresario empresario Conn Davis. “Ayer (martes) acabo de recibir mi teléfono y (estoy) enterándome de muchas cosas, y les puedo decir que en cuestión de amor, mi prioridad es mi carrera en estos momentos que estoy viviendo”, puntualizó. “Muchas cosas han pasado, pero prefiero hablar en estos momentos de la victoria, de todo lo que pasé en la casa”.

Recibimiento

Madison arribará al aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina temprano en la mañana de este jueves y su llegada será reseñada en el programa “Hoy día Puerto Rico” de Telemundo, desde las 8:00 a.m.

Continuará la agenda en el programa “Alexandra a las 12″, que tendrá una edición especial a partir de las 11:30 a.m. Seguido, a la 1:00 p.m., se tendrá una firma de autógrafos en Plaza Las Américas, que se verá a través del programa “Día a día”.

Luego a las 3:00 p.m., tendrá entrevistas con la prensa local; a las 4:00 p.m., tendrá una aparición en “Telenoticias” y termina a las 6:00 p.m., en el programa de juegos “Puerto Rico Gana”.

“Estoy loca, pero loca por regresar a mi Isla del Encanto, Puerto Rico, para sentir el calor de mi Isla, de mi gente, para abrazar a la toda mi gente boricua, que estuvo ahí, apoyándome en cada momento de mi participación en ‘La casa de los famosos’ y disfrutar con ellos esta victoria”. manifestó.