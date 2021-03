La presentadora estadounidense Ellen de DeGeneres invitó a su programa de televisión al intérprete Maluma. La idea era hablar de sus canciones, del álbum 7 días en Jamaica, de una carrera disparada en todas las listas de éxito del mundo, sin embargo el cantante paisa le dio un giro inesperado al encuentro virtual.

Claro que conversaron de su disco 7 días en Jamaica y la presentadora le recordó a los televidentes que era la primera vez del colombiano en el programa Ellen. Él sonrió frente a un cuadro gigantesco de su rostro en una videollamada donde recalcó su amor por los fanáticos y confesó que aparte de los conciertos, que le hacen mucha falta, adora la vida del campo.

“Es mi lugar favorito. Siempre que voy, trato de reconectar con mi alma, con mi espíritu. Tenemos 25 caballos, vacas, pollos, muchos animales allá”, dijo. Así mismo reconoció que no usa ese espacio para componer. Prefiere cuidar gallinas y ordeñar sus vacas y tener tiempo para respirar otro aire y acercarse más a la naturaleza.

“En mi finca me olvido de toda la locura de mi carrera y sí, no te voy a mentir, a veces olvido tomar una ducha”, agregó Maluma a una sorprendida Ellen DeGeneres, que no paró de elogiarlo por su carrera y lo llamó la superestrella latina.

“Trato de reconectar con mi alma”, recalcó el artista. En la divertida charla recordaron que Maluma fue el primer hombre en salir en la portada de la revista Elle y de las raíces y reggae en su nuevo disco.