Ser honesto es una cualidad que no siempre le ha resultado fácil al actor mexicano Manolo Cardona, pero que procura poner en práctica en la mayor medida posible.

“Siempre he tratado de decir las cosas, como buen latino, de una manera dulce. No soy una persona, digamos, tan directa. Ya lo estoy aprendiendo con los años”, confesó pensativo el artista a Primera Hora mediante videollamada desde su tierra natal.

Sus reflexiones se desprenden al hablar del tema principal que presenta el filme Amalgama, que estrena mañana en la plataforma de streaming Pantaya en Estados Unidos y Puerto Rico. “Creo que es una de las películas que me ha enseñado a eso, que me acercó como a este mensaje de decir las cosas en el momento que uno las siente, de poder decirle a una persona lo que verdaderamente estás sintiendo y pensando y así que creo que he podido decir muchas cosas que uno se las guarda, pues hay una catarsis mayor o más grande, entonces lo estoy tratando de aplicar”, sostuvo el artista, quien junto con Miguel Rodarte, Stephanie Cayo y Tony Dalton estelarizan la comedia dramática que publicó en 2020.

La importancia de ser transparente es llevada en el filme dentro de reflexiones que abordan los celos, el dolor y la envidia. “Es la historia de cuatro personajes que son odontólogos que van a una convención en el Caribe”, relató. “Estos cuatro personajes empiezan a conocerse y, de repente, uno de ellos los invita a una isla en el Caribe en la cual se quedan atrapados durante un fin de semana, y es ahí donde va a acontecer toda esta comedia dramática. Es una película que habla de las cosas que no nos decimos, de las cosas que seguimos como alejando y al final del día para mí es una película que te invita a ser honesto contigo mismo y con los demás, y en tus relaciones en general, laborales, amorosas, familiares, etc.”, añadió.

“A partir de que ellos deciden hacer ciertas cosas que a todos nos da mucho miedo por muchas razones, ellos deciden hacerlo y son honestos con ellos y con las personas con las que cada uno tiene que arreglar su relación, y a partir de eso hay una catarsis muy interesante”.

Cardona da vida al vivaracho “Dr. José María Chema Gómez”. “Es un personaje muy extrovertido, que es muy abierto. Es el que sabe dónde están los eventos, las fiestas, es amigo de todo el mundo, pero al final, está también muy vacío por dentro por muchas cosas que están pasando, y es ahí donde estos otros personajes lo van a ayudar a encontrarse consigo mismo por circunstancias que ya van a ver la película, que le van pasando, y decide también hacer esta catarsis que envuelve esta comedia dramática espectacular”.

El filme bajo la dirección de Carlos Cuarón se realizó en locaciones de México (Tulum y parte de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an) y República Dominicana (Las Terrenas y Santo Domingo). “Tuvimos el lujo y el honor y placer de filmar una película en lugares tan paradisíacos y maravillosos”, resaltó sobre los paisajes que presume el filme. “Espectacular. La verdad que tuvimos yo creo que de las mejores experiencias que uno puede tener en la vida a nivel de locaciones”.

Rememorar la buena química junto a sus compañeros en el set de grabación provoca una amplia sonrisa en el actor. “Había mucha complicidad porque Tony, Miguel y Stephanie, en mi caso, a los tres los conozco por separado desde antes. Eran buenos amigos y son muy buenos amigos, y entonces ya llegamos set con una complicidad distinta, ya éramos amigos y ellos se volvieron amigos entre ellos, y eso se ve reflejado en la pantalla, definitivamente”.

Cardona también colaboró como coproductor de Amalgama.

“Carlos es un director, un escritor que yo admiro y he admirado desde hace mucho tiempo, y tengo la fortuna de ser su amigo, y cuando me invitó al proyecto, ya después de pasar por el proceso de casting y todo lo que tuve que hacer para ganar en el personaje, nos pusimos a hablar de la película y fue cuando le pude proponer que hiciéramos una coproducción”, dijo sobre la oportunidad. “Nos metimos en la película porque creíamos y creemos en ella y estamos muy felices de formar parte de ella”.