El cantante Marc Anthony aparecerá en los créditos de la serie por estrenar, "Gloria (doesn’t) Know It All, en calidad de productor, como parte de una alianza entre su firma Magnus Studios, el estudio de animación del director, recién ganador de Oscar, Juan José Campanella, y Lanugo Media.

"Gloria (doesn’t) Know It All es una serie animada dirigida a niños de cuatro a ocho años, que muestra al mundo la riqueza de la cultura latina a través de sus manifestaciones culturales más universales: realismo mágico y música.

Co-creado por Carla Curiel, Roberto Castro, Felipe Pimiento y Gaston Gorali, la serie recrea el viaje de una pequeña llama muy decidida, de siete años, que es enviada a visitar a su abuelita en un pueblo mágico en donde descubre su maravillosa cultura.

El equipo se ha inspirado en los aspectos más populares de la región: su gente, historias y música, que van acorde y están conectada con una audiencia global.

Marc Anthony y Felipe Pimiento actuarán como productores ejecutivos para Magnus Studios. El salsero también tendrá el rol de productor ejecutivo musical, supervisando todos los aspectos de la creación de las canciones y música original para el proyecto.

“Me llena de mucha emoción comenzar el nuevo año con el anuncio de un proyecto que destacará el esplendor y la diversidad de nuestra cultura latina para los niños de todo el mundo y emocionado con la oportunidad de inspirar a familias y las generaciones jóvenes con esta historia”, expresó el artista.

La división de entretenimiento y deportes de Marc Anthony, MAGNUS Media incluye unidades operativas que se componen de una compañía de manejo de artistas, editora musical, creación de contenido digital, creación de contenido de vídeos, televisión, una división de deportes, una agencia de talento, un sello discográfico y una división de mercadeo centrada en entretenimiento para equilibrar el poder y potencial de los grandes creadores de contenidos latinos alrededor del mundo.