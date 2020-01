Era un anhelo, pero la modelo y presentadora Natalia Rivera jamás imaginó que alguna vez tendría la oportunidad de conocer a la actriz australiana Margot Robbie.

Y el momento llegó, sin buscarlo. Fue el parecido a la estrella de cine lo que motivó a Warner Brothers Puerto Rico a proponerle participar de la premiere del filme Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) , que cuenta como protagonista con el personaje de la villana ahora convertida en heroína.

“Nunca en mi vida pensaba que iba a conocer a Margot Robbie”, expresó emocionada la también empresaria vía telefónica desde México, donde llegó el viernes para propósitos promocionales como influyente. “Fue fabuloso. La conversación que tuvimos (anoche) fue bien amena, bien casual. Hoy oficialmente va a ser un poquito más profesional la entrevista con las tres actrices, Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead y Jurnee Smollett-Bell, que son las tres protagonistas”, añadió sobre el también esfuerzo de Warner Brothers Latinoamerica.

La química con la actriz, nominada al Oscar por su protagónico en I, Tonya (2017), fue inmediata, aseguró. “Es bella. Es inteligentísima. Es hermosa y admiro mucho su carrera”, resaltó sobre la famosa artista, quien además es una de las productoras del filme. “Me dijo que estábamos twinning (como gemelas) en las redes sociales”, resaltó con ilusión sobre la observación de la propia actriz por el parecido entre ambas, y los comentarios en las redes sociales que validan esa percepción.

“Nos estaban comparando mucho acá también, por el físico. Las influencers estaban también como ‘qué mucho se parece’. Lo estaban diciendo mucho y fue bien bonito ese momento porque aparte de admirarla mucho, saber que es tan humilde y tan bonita persona, realmente me quedé sin palabras porque no esperaba ese momento”, resaltó la modelo, quien en 2015 se disfrazó del personaje, que cobró notoriedad a través del filme Suicide Squad.

Birds of Prey, de DC Comics, estrenará en Puerto Rico el próximo 6 de febrero, y al día siguiente a nivel internacional. La trama, que tiene lugar en Gotham, presenta a “Harley Queen” tras separarse del “Joker”. En esta ocasión, se unirá a otras tres superheroínas, “Dinah Lance” (Jurnee Smollett-Bell), “Helena Bertinelli” (Mary Elizabeth Winstead) y “Renee Montoya” (Rosie Pérez) para salvar la vida de la joven “Cassandra Cain” (Ella Jay Basco) de un líder del crimen, “Black Mask” (Ewan McGregor).

“Es una villana pero tiene muchos matices. Por eso es que me fascina tanto este personaje, y en esta película vamos a conocer un poco del génesis de ‘Harley Quinn’ y de los demás personajes”, especificó. “Es fabulosa. Mucha acción, y promoviendo el empoderamiento de la mujer. Tiene un mensaje de la importancia de la unidad entre nosotras las mujeres, y cómo unidas podemos lograr y conquistar muchas cosas”, añadió la presentadora, quien declinó hablar sobre su divorcio.

La presentadora llegó a México el viernes para participar de la premiere anoche.

En este sentido, confesó sentirse identificada con la intención. “Es un mensaje que siempre me he encargado de llevar siempre a través de mis redes sociales, y qué bueno que se esté llevando ese mensaje, qué bueno ver mujeres empoderadas y liderando la industria del cine. Para mí es más que admirable. Me llena de orgullo”.

Natalia resaltó la emoción por la experiencia. “Soy la única de Puerto Rico, así que más que agradecida. Para mí ha sido una bendición. Es un sueño hecho realidad. Siento que poco a poco he logrado conseguir con mucho esfuerzo estas metas que siempre tenía en mente”.