Al conocerse ayer la repentina muerte del actor y director Albert Rodríguez, el pensamiento voló inmediatamente hacia la actriz Marian Pabón. También llegaron a la mente los nombres de Suzette Bacó, Cristina Soler, René Monclova, Jorge Castro y Sunshine Logroño... Eran el combo de la terminada comedia “El condominio”, un trabajo artístico que los afianzó en el gusto de la teleaudiencia.

En el teatro, asimismo, compartían en múltiples obras cómicas, a veces con Albert Rodríguez como parte del elenco y otras veces en la dirección. Entre todos había una hermandad palpable, genuina, respetable.

Por ello era natural pensarlos en un momento de innegable tristeza por la muerte de otro talento puertorriqueño que se destacó en el teatro, la televisión y los salones de clases, pues también compartió su conocimiento con la juventud.

Rodríguez murió a los 58 años de edad por causas naturales. Se encontraba solo al momento del deceso, algo a lo que temía, según reveló en una entrevista reciente con Francisco Zamora.

“Siempre me preocupa que me encuentren en mi casa muerto”, dijo entonces el comediante.

Marian Pabón se desahogó anoche en sus redes sociales, levantando una gran ola de mensajes de condolencias.

“¡Hoy perdí un pedazo de mi corazón! ¡Te amo hasta las estrellas mi querido Alberto!”.

Igualmente Cristina Soler le agradeció las vivencias felices. “Llenaste mi vida de tanta alegría”, compartió la actriz en Facebook.

El actor Jorge Castro, profundamente afectado por la muerte de su amigo, lo recordó como uno de sus “hermanos actores”.

“Uno de los hermanos que la vida me regaló en el camino se nos fue”, publicó en su Instagram junto con una selección de fotos. Compartió que la relación entre Suzette Bacó, Albert Rodríguez y él fue una de familia.

“No puedo creer que no lo voy a volver a ver. Hoy la vida me duele y siento un vacío profundo y pesado en el alma. Sé que todos los momentos maravillosos que vivimos juntos serán los grandes tesoros que recordaré siempre, pero hoy... Lo único que siento es una profunda tristeza... Como si me arrancaran un pedazo”.

Ayer René Monclova habló amigo y portavoz de la familia. Solicitó espacio para que, tanto él como sus compañeros, pudiera pasar “el golpe” y llorar entre ellos.

Aún no se han detallado los servicios fúnebres. Se adelantó que se coordina un homenaje en el teatro Braulio Castillo en Bayamón y luego, se trasladaría el cuerpo al pueblo de Añasco.