“Ha sido una experiencia enriquecedora. Estoy muy feliz”.

La actriz Mariangelie Vélez valora en grande formar parte del elenco que compone el espacio de comedia El Remix (WapaTV), no solo porque le regala la oportunidad de aparecer en televisión, sino también por estar con compañeros que considera una guía en su anhelo por continuar perfeccionando sus destrezas en el plano artístico.

“No te niego que he estado bien nerviosa, pero yo creo que es parte del frío olímpico que sentimos los actores antes de entrar a escena. Me siento muy segura en el sentido de que estoy trabajando con un gran equipo, con grandes compañeros, gente que sé que si tengo algunas dudas, están ahí para apoyarme”, expresó con ilusión sobre el programa al que se integró de manera oficial en enero, tras apariciones ocasionales desde octubre pasado.

La oportunidad de mostrar su talento en el programa se dio a través del actor Albert Rodríguez. “Habíamos colaborado en una película. Me hace el acercamiento y me comentó que por la situación de la pandemia no se puede hacer el Objetivo Remix, para buscar nuevos talentos”, compartió. “Entonces a me habló sobre una posible audición. Le envié mis videos de personajes”.

La noticia de que formaría parte del espacio televisivo que se transmite los miércoles a las 10:00 de la noche, no se la esperaba.

“No sabía que me iba a llegar esta oportunidad, así que me sorprendí muchísimo y creo que lo que más tengo presente es la parte de la familia de Wapa y que hay actores que yo crecí viendo su trabajo y admiro muchísimo, y por ese lado, para mí es algo bien gratificante”, afirmó, y mencionó uno de los retos que ha experimentado en sus funciones.

“Es televisión. Es más rápido. Yo vengo de teatro, del cine”, comparó la artista natural de San Juan, quien personificó a Leyda Colón en la serie televisiva Súbete a mi moto.

“Ha sido desafiante el tiempo para estudiar. Soy una actriz de mucha disciplina. Para mí es esencial el estudio. Soy de las actrices que estudia todos los días cuando tiene un proyecto, y en la televisión tengo que aprender el texto más rápido, tomar decisiones más rápido”, detalló. “He hecho poca comedia, así que ahora mismo en El Remix me siento como si estuviera en el primer día de clases en la Universidad de Puerto Rico, retomando actuación”, confesó Mariangelie, quien personifica a “Rosita Guzmán” en uno de los espacios del programa.

Sobresalir en la actuación en diversas facetas es una aspiración que tiene muy clara.

“Es mi vida. Desde niña supe que quería ser actriz”, resaltó. “Yo quería irme a España a hacer una maestría en teatro, pero dadas las circunstancias por la pandemia, y ahora con la oportunidad de El Remix, me quiero quedar en Puerto Rico”, dijo la artista de 29 años, quien hizo el papel de “Sonia” en el filme Vico C: La vida del filósofo.

La capacidad de adentrarse en la piel de los personajes la motiva en grande.

“Además de poder hacer arte, la actuación me regala empatía, solidaridad hacia los seres humanos, porque cuando estamos actuando nuestro trabajo es hacer de otras personas, y me ayuda mucho en el entendimiento de la psicología humana y las emociones”, reflexionó, y compartió su interés en escribir y producir.

Ve taller dondequiera

Mesera, recepcionista… Mariangelie cuenta cómo la experiencia laboral en diversos campos ha abonado a su desarrollo en la actuación.

“Es importante que el actor sepa que por la falta de oportunidades aquí en Puerto Rico, siempre tenemos que trabajar en otra cosa, tener otros trabajos”, resaltó. “He podido hacer de todo en diferentes escenarios, y me ayuda porque me llegan estos personajes a estos espacios laborales”, afirmó la egresada del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, quien labora en el Café Teatro Punto Fijo del Centro de Bellas Artes de San Juan.

Aunque el grueso de su experiencia actoral ha sido en el género del drama, confesó que la comedia también cuenta con un lugar preferido en sus aspiraciones.

“En el drama, uno no espera la respuesta del público (presencial). Uno está en el universo del personaje y uno no rompe esa cuarta pared. Solamente sientes como una energía que no es tangible. Cuando estás haciendo comedia, si nadie se está riendo, es una posición bien difícil para el comediante. Por eso la respeto mucho”, analizó Mariangelie, quien en su tiempo libre disfruta practicar yoga, leer y ver documentales, además de visitar la playa.