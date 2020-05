“Puerto Rico no se vende”.

La actriz Maribel Quiñones se mostró enfática en su oposición a los planes de privatización de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).

Mediante un vídeo publicado en su canal de YouTube, la actriz afirmó que “WIPR no es del gobierno de turno. WIPR es de Puerto Rico, de todos los puertorriqueños”.

La artista, quien laboró para el canal en 2016 y 2017 como directora del Centro de Doblajes de Voz, expresó a Primera Hora las razones que la motivaron a culminar sus funciones luego de año y medio.

“Renuncié porque se tardaban, a veces, meses en pagar una factura quincenal, había faltas de respeto, de ética, y no podía seguir en un lugar en el que hacía el trabajo de seis o siete personas, cobraba 1/3 parte de lo que cobraba mi “supervisor”, y, además, facturar para esperar un mes, dos y hasta cuatro para recibir un cheque por la primera quincena facturada”, manifestó a este medio mediante declaraciones escritas.

A su vez, junto al video que publicó en su canal de YouTube, compartió expresiones sobre su motivación para levantar su voz como protesta.

“No es posible que nos quedemos de brazos cruzados mientras, en tiempos en que "no podemos" manifestarnos como merece la situación, se tomen decisiones tan trascendentales, y que afectan y afectarán, a generaciones.

Alguien me preguntó, (realmente varias personas), por qué defender la existencia de una Corporación en la que te trataron tan mal; estando en quiebra, lo mejor es que se venda...

Explico, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública no debe desaparecer. Debe transformarse. Puede subsistir por cuenta propia (en términos económicos) reorganizando, básicamente, todo su sistema operativo. Con el trabajo que hicimos allí con el Centro de Doblajes de Voz, demostramos que es posible. Hay muchas otras maneras de lograrlo.

Se necesitan, sin embargo, buena voluntad, empeño, seriedad, compromiso, lealtad (no a sí mismos ni a un selecto grupo), y una redistribución presupuestaria. Si unos pocos ganan tanto, y los más, ganan tan poco, y, además, se vuelve una plaza politiquera en la que se rechaza a alguna gente, o se le cierran puertas, por no ser de tal o cual partido (el de turno), no hay manera de que funcione. Además de ser inmoral, es ilegal. Pero, en muchas ocasiones, funciona así.

Lo importante no es si yo tengo trabajo allí o no.

La existencia de la Corporación es asunto de todos. Debe importarnos a todos.

Si usted no tiene familiares o amigos que trabajen allí..., si no entiende la importancia de la existencia de medios de comunicación nacionales, no hable sobre lo que no conoce pensando que "como no me afecta directamente, que lo cierren"... Esa apatía, esa desidia al pronunciarse sobre asuntos importantes, denota el poco interés de que, nuestra Isla, realmente, pueda funcionar como es debido.

Un abrazo a todos...”.

Precisamente, esta semana la Unión General de Trabajadores, que representa a los empleados unionados de la corporación, pidió a la gobernadora Wanda Vázquez que sostuviera su posición en defensa del canal luego de que el director ejecutivo de WIPR, Eric Delgado, señalara que contaba con el aval de la primera ejecutiva para presentar un proyecto que privatizaría las televisoras y radioemisoras públicas, según el sindicato.