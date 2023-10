Estar a pasos del mar en cada jornada laboral es una de las ganancias que celebran los periodistas Maricarmen Ortiz y Manuel Crespo en su cuenta regresiva para el estreno del noticiario En la mañana. La oportunidad de ser anclas del espacio de TeleOnce que estrena este lunes próximo llega con la interacción en un amplio estudio en Paseo Caribe, en San Juan, donde también presenciarán la vista del amanecer mientras son portavoces de las noticias.

“Yo soy una mujer playera y me encanta que ahora trabajo frente a la playa”, valoró Maricarmen Ortiz con una marcada sonrisa en entrevista en las nuevas instalaciones, que presume amplios ventanales y una decoración que se distribuye entre lo elegante y lo práctico. En la mañana se transmitirá de lunes a viernes de 5:00 a 10:00 a.m.

PUBLICIDAD

“Sin duda tenemos una vista privilegiada. Más que todo, somos bendecidos de estar aquí porque estamos literalmente en la puerta de San Juan”, prosiguió la comunicadora, quien forma parte del equipo junto con Sonia Valentín, Johnny Lozada, Pepe Calderón y Catherine Castro. Juntos serán responsables de llevar información del diario acontecer. Los bloques de noticias alternarán con segmentos variados que incluirán temas de salud, política, farándula, temas de familia y asuntos sociales, entre tantos otros.

El regocijo también se refleja en Manuel Crespo, en especial cuando tiene como referencia su crianza en un pueblo costero. “Yo soy de Aguada. Me crié a tres minutos de la playa”, confesó con entusiasmo, y recordó el tiempo que vivió lejos de su tierra natal.

“Yo estuve unos años fuera de Puerto Rico, lugares bien fríos, bien lejanos. Estuve en Pensilvania, que se ponía superfrío, bien frío, -30ºF, -20ºF en invierno, y yo decía ‘yo quiero en algún momento regresar a Puerto Rico’, y se me dio, ¡y de qué manera! Ya son dos años en TeleOnce, y ahora con este nuevo proyecto, feliz de estar en casa con la gente que quiero, con la gente que amo, mi familia, mis amistades y el pueblo puertorriqueño que nos ha dado la confianza”, dijo quien con esta encomienda deja atrás su labor como reportero del tiempo en Las Noticias, edición de la noche. “Yo creo que eso realza aún más el compromiso que tenemos con la gente”, añadió el reportero, y confesó que estar frente a las cámaras no era una aspiración con la que creció.

PUBLICIDAD

“Yo no soñaba con esto de pequeño. De hecho, mi primer año universitario fue en premédica. Yo quería ser médico. Quería ser cirujano cardiotorácico”, especificó. “El fin era ayudar a la gente. Pero luego de ese primer semestre, me di cuenta de esa parte creativa que vive en mí, esa parte de estar más en contacto con la gente, comunicar, (los estudios) como que no estaba en conexión con eso, y dije ‘esto no es para mí”, y ahí hice el cambio. Comencé a estudiar comunicaciones en Arecibo”, prosiguió sobre los inicios que abrazó con inmediatez.

“Tampoco soñaba con estar frente a cámara. Me gusta mucho escribir. Mis primeros pasos fueron en prensa escrita, en prensa digital. Me gusta la parte behind the scenes. Pero la vida se ha encargado de moverme a distintos espacios y he encontrado cosas que me llenan, que puedo hacer con pasión y que me disfruto mucho más allá de un trabajo. Esta es mi visión de vida, mi pasión”.

Maricarmen Ortiz sí tenía claro desde su niñez el amor por las comunicaciones. “Toda la vida. Desde chiquita siempre quise ser reportera. Mi mamá me lo recordó no hace tanto, que vino a visitarme y me dijo ‘¿te acuerdas cuando tú cogías el cepillo con el que te peinabas, y te parabas frente al espejo y decías ‘para las noticias, Maricarmen Ortiz’?. Literalmente, eso es lo que estoy haciendo ahora para la misma empresa, y es una bendición poder llegar hasta aquí”, compartió la periodista, quien recordó cuando hace 15 años comenzó su carrera profesional en el canal televisivo que la trae de vuelta.

PUBLICIDAD

El interés por formar parte, a través de la televisión, de la rutina matutina de muchas familias les genera gran ilusión. “Emocionadísima y encantadísima de ver este estudio 360 donde la gente podrá ver cómo se hace ese trabajo en vivo. Se han invertido demasiadas horas en preproducción, así que estamos listos para el próximo lunes dar lo mejor”.

Su colega confesó sentirse preparado para esta nueva etapa. “Me siento confiado. He encontrado en el proceso mucha calma porque sé que cuento con compañeros y compañeras que saben lo que estado haciendo”, expresó con énfasis. “Estamos todos preparados y creo que la vida a cada uno por su camino nos ha preparado para este momento. Estamos muy ansiosos de comenzar y traer lo mejor de la información y entretenimiento a la gente en Puerto Rico”.

Mucha unión

La alegría resulta evidente entre los seis integrantes a cargo de estar frente a las cámaras, quienes al momento de la entrevista admiraban con entusiasmo los avances de la escenografía, que además de una cocina y varias áreas para reportar, será complementada por el encanto en vivo del paraíso costero de fondo. Sonia Valentín adelantó que las ediciones contarán con visuales en el exterior del estudio, destinada a las presentaciones de los artistas invitados. “En la plazoleta haremos los musicales, con la vista al mar”, destacó la también productora, y reveló que contarán con una sala adicional en una de las terrazas, para hacer entrevistas.

“Creo que Puerto Rico se merecía tener un noticiario mañanero con una vista como la que nosotros tenemos”, expuso con énfasis la presentadora. “Me parece que es una gran apuesta. Ha requerido mucha inversión, mucho esfuerzo, creatividad, ingenio, pero aquí estamos. Le vamos a ofrecer al público puertorriqueño la mejor calidad de la televisión porque ese es el reto”.

PUBLICIDAD

Desde la izquierda, Manuel Crespo, Catherine Castro, Sonia Valentín, Johnny Lozada, Maricarmen Ortiz y Pepe Calderón ( Carlos Rivera Giusti )

Johnny Lozada fue enfático en el sentido de unión que experimenta el grupo de cara al estreno del programa. “Estamos conectados”, dijo el artista, y manifestó su admiración a la labor de Valentín. “Le tengo que dar gracias a Dios que me puso en las manos de una persona que tiene mucho conocimiento en este negocio, Y no solamente eso, sino que también eligió a personas maravillosas, un equipo preparado”.

La presentadora Catherine Castro resaltó su confianza en el talento de cada uno en el grupo. “La fortaleza está en la química que tenemos, las ganas de trabajar en equipo. Cada uno forma una pieza fundamental en este proyecto. No importa la posición que tengamos, todos estamos dándonos la mano para que todos brillemos, para que todos lo hagamos mejor para que Puerto Rico sienta nuestra química, nuestra evolución y las ganas de ayudar al pueblo”.

El animador Pepe Calderón afirmó sentirse preparado para la nueva experiencia. “Tenemos un equipo demasiado bonito. Es un proyecto innovador, que va a sentar precedentes, y para mí es muy lindo que me hayan dado la oportunidad, esta responsabilidad en este proyecto tan bonito”, mencionó, y expresó la intención de “conectar con la gente, que esté informada y que esté superlista para arrancar su día”.