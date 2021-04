Mario Casas estaba en plena grabación de su nueva serie “El inocente”, el año pasado, cuando comenzó el confinamiento.

“Recuerdo que estaba esa mañana esperando que pasaran a recogerme (para ir al set) y me llamaron para decirme que corriera para mi casa en Madrid”, cuenta el actor a este diario a través de una videollamada. Cuando volvió dos meses después a terminar el rodaje en Barcelona, dice que se encontró con una verdadera película de ficción.

“Fue un susto de cojo..., había cambiado por completo la sociedad y la forma de trabajar. Pero también hay que agradecer lo bien que lo están haciendo”, agrega.

”El inocente” es un thriller de ocho episodios que debuta mañana en Netflix y está basado en una novela homónima del exitoso autor Harlan Coben. Como parte de un millonario acuerdo con la plataforma, 14 de sus libros están siendo adaptados en distintos países: ya se estrenó “No hables con extraños” (Inglaterra); “Bosque adentro” (Polonia), y en unos meses más llega la francesa “Gone for Good”.

Casas no leyó la novela de Coben para protagonizar la ficción, que fue adaptada y dirigida por Oriol Paulo.

“Él me dijo que mejor me quedara con los guiones, porque habían cambiado varias cosas, el personaje transitaba por otros lugares y no quería que me confundiera”, explica.

En la serie interpreta a Mateo “Mat” Vidal, un hombre que pasa varios años en prisión después de matar accidentalmente a otro joven durante una pelea. En el presente, “Mat” ha logrado reconstruir su vida, ejerce como abogado y tiene una encantadora esposa, Olivia (Aura Garrido), pero no ha superado por completo la culpa de lo ocurrido. Todo cambia de un momento a otro cuando empieza a recibir extraños mensajes que lo hacen pensar que su mujer no es lo que parece.

”Es una serie intensa y por momentos difícil”, asegura el actor, porque para él requirió interpretar a un personaje a lo largo de varios años, algo que lo obsesionó.

“Mi miedo era que pareciera que estaba sobreactuando cuando es más joven, porque yo soy ese Mario, pero esa frescura, esa naturalidad de consciencia que puede tener un chaval a los 23, 24, pues bueno... Yo ahora soy un poco más consciente de las cosas”, recalca. “Recuerdo haber estado grabando distintos episodios en un mismo día, y le decía a Oriol que me iba a estallar la cabeza, no sabía a veces de dónde venía ni adónde iba”.

Volver a trabajar con Paulo, con quien hizo la película “Contratiempo” en 2016, fue una de sus motivaciones. “Él confía mucho en mí, yo intento proponer muchas ideas y es verdad que puedo ser muy pesado a veces”, admite Casas con una risa. ”En este caso, yo llegaba por la mañana y decía ‘esto no lo voy a decir, esto tampoco...’. No es simplemente una cosa mía de ego, porque trabajo al personaje. Por ejemplo, en los primeros guiones ‘Mat’ hablaba demasiado y le dije a Ori que creía que no era un tipo de muchas palabras”.

El ‘Mat’ de la serie es, en efecto, taciturno y más cercano a lo que el actor imaginó para él.