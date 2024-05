Si algo se aplaude de Maripily es su fortaleza, pero también su capacidad para perdonar. No juzga a quienes alguna vez se burlaron de ella sin conocerla. Por eso, en los cuatro meses de encierro en “La casa de los famosos” (Telemundo), procuró ser fiel a María del Pilar Rivera y no tanto al personaje “Maripily” que por mucho tiempo fue visto como uno frívolo.

“A esas personas que a lo mejor me atacaron, me hicieron bullying, no tuvieron la oportunidad de conocerme más íntimamente, y al entrar a este reality show y convivir cuatro meses tuvieron la oportunidad de conocer a Maripily más allá del personaje, no los culpo. Los perdono, paso la página, porque no soy mujer de tener odio”, afirmó el llamado “Huracán boricua categoría 10″ antes de partir al encuentro con el público que la convirtió en ganadora de la cuarta edición de la competencia “La casa de los famosos”, de Telemundo.

PUBLICIDAD

“Hoy, pues, su manera de pensar, cambió, porque hay que darles la oportunidad de que ellos me conozcan y no puedo juzgarlos, porque no soy Dios. Así que los perdono, paso la página, no puedo tener odio”, reiteró la modelo en la conferencia de prensa tras su arribo al aeropuerto Luis Muñoz Marín al ritmo de la plena puertorriqueña, interpretada por Algareplena.

Lo que ustedes vieron en esa casa es la real Maripily. Quería que conocieran un poco más de mi historia, porque ustedes conocían a Maripily el personaje y Maripily el personaje no es la misma que María del Pilar el ser humano” - Maripily, ganadora de "La casa de los famosos"

Maripily lucía feliz, pero igualmente era palpable la incredulidad ante la conmoción que causó su participación. Constantemente expresó que no tenía idea de lo que le esperaría una vez iniciara el recorrido que la llevaría a distintos puntos entre Carolina y San Juan, hasta terminar en una fiesta en el Distrito T-Mobile.

“A mí me da orgullo de haber pasado todo lo que pasé en esa casa, porque valió la pena. En todo momento sentía su apoyo. Lo sentí cada vez que me nominaban los hijo e’… esos a cada rato y se creían que me iban a sacar y yo decía, ‘Puerto Rico me va a salvar’, porque sé cómo es mi país en estos eventos así, como realitys, concursos de belleza, (que) nos unimos, votamos, cuando ven que nos atacan, nos enojamos, y yo saqué la fuerza de lo que soy, una mujer puertorriqueña. Soy perfectamente imperfecta, pero feliz, sin filtro y sin miedo a nada”, afirmó.

“No tengo que empoderarme al lado de ningún hombre para ser la mujer fuerte que soy y para poner las cosas claras”, agregó poco después de establecer que está soltera y el único hombre en su vida es su hijo, Joe Joe, a quien no se cansó de expresarle su amor y orgullo.

PUBLICIDAD

“Si volviera a nacer nuevamente, le pediría a Dios que te pusiera en mi vientre”, le dijo mirándolo fijamente.

El joven, por su parte, compartió que el tiempo de ausencia de su madre le sirvió para valorar aún más la importancia de la familia.

Antes de exclamar varias veces, “¡Voto perdido!”, Maripily dio las primeras noticias de lo que se proyecta será otro huracán, pero bueno, como dice ser ella.

En medio de la conferencia de prensa anunció el inicio de la venta de boletos de la obra de teatro “La casa de Maripily, ¡Se vale tó!”, y todavía estaba ella respondiendo pregunta de la prensa cuando dejó saber que la primera función del 20 de julio se vendió en cuestión de minutos. Se abrieron funciones para los días 19 y 21 de julio. Los boletos están a la venta en Ticketera, Ticket Center y en la boletería del Centro de Bellas Artes en Santurce, escenario donde estrenará la pieza.

Sobre lo que se verá en escena, no adelantó. Solo anticipó que habrá artistas invitados.

La ponceña, luciendo un vistoso bustier negro adornado con piedras en cristal, compartió además que donará los 10 vestidos que utilizó en los momentos en que fue nominada por sus compañeros.

“Cada vestido que utilicé en esas nominaciones quiero donarlos a las graduandas: Voy a tener una exhibición en Ponce. Esos 10 vestidos los tengo escogidos, porque esos 10 vestidos son bien especiales para mí, y entiendo que debo darlos a personas que los necesiten y les den esa fuerza, esa energía que ustedes me dieron a mi”, expresó, quien además donará parte del dinero ganado en la competencia, pero se reservó los detalles.

PUBLICIDAD

Entre otros anuncios, mencionó que tiene un acercamiento para desarrollar sus propios condimentos de cocina, tras las múltiples reacciones que causó su forma de cocinar en la casa, lo que ella atribuyó a una exageración en la edición.

Mencionó, asimismo, que tiene reuniones pautadas en hoteles en Puerto Rico y Miami para emprender su proyecto de gimnasios con un diseño y servicios pensados para mujeres y hombres que son madres y padres solteros, pues es con ese grupo social que se identifica y reconoce sus necesidades.

Sobre si entrará nuevamente a un reality show respondió que necesita pensarla, pero dejó saber que tiene el ofrecimiento para ser parte de la próxima “La casa de los famosos All Stars”.

Yo estoy en shock. Yo no he podido llorar. Creo voy a llorar esta noche en mi casa, porque tengo que sacar estas emociones. Me siento en lss nubes, no me lo creo. Están pasando muchas cosas lindas en mi vida. Le doy gracias Dios porque valió la pena sufrir, esperar y madurar, porque el proceso en la casa no fue fácil y soy una mujer más fuerte” - María del Pilar Rivera, modelo y empresaria

Más fuerte que las diferencias con algunos de sus compañeros de competencia, según compartió, fueron los retos de salud. Compartió que algún momento creyó perder algo de su memoria. “¡Me dio un poquito de ice maker!”, bromeó recordando la ocasión en que se refirió así a la enfermedad de Alzheimer.

Luego, en un tono más serio, indicó que tuvo un episodio en el que le bajó la presión.

“Cuando me tocó la curva de la vida sufrí un shock emocional y mi presión estuvo a 60, me bajó mucho la presión. Creí que en algún momento me iba a dar algo”, confesó. Fue cerca a esa crisis de salud que su hijo la visitó de sorpresa en la casa.

“La producción me lo trajo de sorpresa, porque ya estaba decaída. Cuando llegó Joe Joe fue esa inyección que necesitaba de energía y de fuerza”, afirmó.

PUBLICIDAD

Aleska, Lupillo y Patricia Corcino son nombres que le transforman el rostro.

De Aleska comentó que aun cuando la perdonó varias veces, volvió a hablar en su contra. “Creo que esa ni volviendo a nacer vuelve a ser real”.

Sobre el cantante de música regional mexicana, aseguró que “no ha superado a Maripily” y que su mayor frustración fue darse cuenta de cuánto la apoyaron los puertorriqueños y otros latinos. “Creo que ahora le estamos enseñando quién es Maripily”.

De Patricia Corcino de momento dijo que no quería hablar, pero sí lo hizo.

“Cuando vi comportamientos de ella, ya sabía que ella venía con estrategias desde afuera para hacer lo que ustedes vieron, así que no vale la pena hablar de quien en realidad no importa. Ustedes se encargaron de sacarla y ustedes decidieron que Maripily era la que tenía que ganar y lo hicieron posible, y ella está pagando el error que cometió y por eso no se atreve asomarse en Puerto Rico”, puntualizó antes de despedirse con una advertencia: Si se creyó que este huracán de emociones (como se define) ya pasó, se equivoca, porque habrá “Maripily para rato”.