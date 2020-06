La boricua Maripily Rivera debutó anoche en el estreno del programa Guerreros 2020 de México, precisamente el día en que la modelo cumplió sus 43 años.

El formato comenzó similar al de Puerto Rico, con la disputa entre Leones y Cobras, y se trasmitirá de lunes a jueves a las 8:30 de la noche por el Canal 5 de México.

En el primer programa obtuvieron la victoria los Leones 750 puntos por 400 del equipo contrario.

De acuerdo al periódico mexicano El Universal, la productora Magda Rodríguez indicó que le realizaron las pruebas de coronavirus covid-19 a todos los concursantes del programa. Asimismo, aseguró que mantendrían todas las medidas de higiene dentro del foro.

La nuestra pertenece al equipo de las Cobras, capitaneado por Macky González. El equipo lo completa: Dariana García, Brenda Zambrano, Julio Ron, Agustín Fernández, Said P, Dadvian Esparza, Brandon Castañeda y Nicola Pocella.

Mientras, los Leones son liderados por Memo Corral, el resto de felinos son: Ferka, Reno Rojas, Aurélie Garzonio, Guty Carrera, Diego Montu, Sebastián García, Christian Estrada, “Potro” y Estefanía Ahumada.

En el primero programa hubo dos heridos: Nicola (Cobras) y Memo (Leones), este último tuvo que ser socorrido y sacado del set por el servicio médico luego que se lastimara la rodilla en una de las jugadas.

Esto fue lo que pasó en el primer programa de #Guerreros2020 https://t.co/97CcaCXXR2 — Guerreros 2020 (@guerreros2020mx) June 16, 2020

Maripily compartió en su cuenta de Instagram diversos momentos del programa, así como el bizcocho que le llevaron antes del estreno para celebrar su cumpleaños.

“@maripilyoficial ha llegado con sus múltiples habilidades para convertirse en la mejor guerrera de #Guerreros2020... DISPUESTOS A TODO A partir del 15 de junio, por @micanalcinco @magdaproducer #Canal5”, lee el calce de una foto de promoción del programa.

¡El equipo Leones tiene una aclaración de puntos! El tribunal tendrá que decidir qué equipo es el ganador de esta ronda #Guerreros2020 pic.twitter.com/NZAUuiWfMq — Guerreros 2020 (@guerreros2020mx) June 16, 2020

La también empresaria anunció el pasado 5 de junio que partía a México para participar del programa en medio de la pandemia.

“La vida me puso un nuevo reto y está Boricua fuerte siempre se pone metas para seguir retándome como Mujer @guerreros2020mx cómo no aceptarlo si soy #guerrera de por vida de todas mis batallas ... Siempre sabia que regresaría a mi #mexico lindo Mis amores Me llevo mi maleta llena de recuerdos bellos y de toda la fuerza, cargada de amor, regresaré pronto.. No te pierdas gran estreno el día de mi cumpleaños Junio 15 @guerreros2020mx @micanalcinco @magdaproducer @conchitaoliva Dios bendíceme y protege siempre”, escribió junto a una foto suya mirando por la ventanilla de un avión.