Momentos de gran tristeza fueron revividos esta noche por la empresaria y modelo puertorriqueña Maripily Rivera durante un segmento del reality show La casa de los famosos.

Fue en la sección “La historia en fotos” que el llamado “Huracán boricua” compartió varios de los eventos más difíciles en su vida, como lo fueron el nacimiento prematuro de su hijo Joe Joe, el maltrato por parte de su madrastra y la muerte de su madre.

“Viví muchos momentos difíciles porque mi papá y mi mamá estaban divorciados. Mi mamá nos abandonó, pero nosotros quedamos en manos de mis abuelos y mi papá. Pero después de unos meses, cuando ella nos abandonó yo estoy en el parque del colegio que estábamos, escucho una voz que me decía ‘Pilarcita volví por ustedes’. Era mi mamá que regresó por nosotros a buscarnos”, contó entre lágrimas Maripily.

La exmodelo del desaparecido programa No te duermas, también narró al público que ve el reality show sobre cómo fue que su progenitora falleció.

“La perdí cuando yo tenía 24 años y estaba embarazada de mi hijo y tenía seis meses de embarazo. Lamentablemente ella, saliendo de trabajar, viene este carro a exceso de velocidad, ella cruzando la calle y me la atropelló. Fue el golpe más fuerte que me dio la vida. Creía que el mundo se me caía encima y que no iba a poderlo superar y todavía es y la lloro porque me hace falta en casa y en mi vida”, relató sumamente afectada, a la vez que sostenía fotos históricas de su vida.

La vida en Fotografía de Maripily 🥲 pt.1



Que Grande eres! Son tantas las mujeres y hombres que pueden identificarse con esta historia de superación y resilencia ante cualquier circunstancia de la vida, ese es nuestro #HuracanBoricua 🌪️🇵🇷#MaripilyGanadora #TeamMaripily #LCDLF4 pic.twitter.com/v84ymvzflC — Maripily (@maripilyrivera) May 6, 2024

Maripily es una de nueve celebridades que todavía compiten por el gran premio de $200 mil en La casa de los famosos. El reality culmina el lunes, 20 de mayo, por Telemundo.