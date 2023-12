Los Ángeles. El director Simon Cellan Jones explora la fascinante doble vida de Dan Morgan, un padre excepcional interpretado por Mark Wahlberg cuyo oscuro pasado como asesino lo llama para una nueva misión en la película ‘The Family Plan’, que se estrena este viernes en Apple TV+.

“Mark Wahlberg hace que todo sea creíble. Interpreta a un padre genuinamente amoroso que es un gran marido con sólo un pequeño problema: tiene un poco de pasado”, dijo Cellan Jones en una entrevista con EFE.

Dan, un rutinario esposo, excepcional vendedor de automóviles y padre comprometido, ve peligrar la tranquila vida que había logrado construir tras haber dejado atrás sus días como asesino cuando reaparece en su vida el grupo criminal con el que trabajaba.

Para salvarse, tendrá que convencer a su familia de abandonar todas sus actividades para tomar unas largas vacaciones por carretera, y en el camino además de sortear las trampas de sus enemigos deberá lidiar con las sospechas de su esposa e hijos adolescentes, a quienes les ha ocultado su verdadera historia.

La película, que mezcla comedia y acción, reúne los dos géneros cinematográficos por los que el trabajo de Wahlberg ha sido ampliamente reconocido gracias a proyectos como ‘The Departed’, que le valió una nominación al Óscar en 2007, o la comedia del oso de peluche viviente y grosero ‘Ted’ (2012).

“Me pareció que el guión estaba muy bien escrito y que era muy fácil que familias de todo el mundo pudieran relacionarse con ella”, comentó a EFE Wahlberg sobre su decisión de participar en la cinta.

En el filme, el actor de 52 años vuelve a demostrar sus habilidades físicas con complejas coreografías de combates en los que se involucra su bebé en la ficción, llamado Max, y persecuciones automovilísticas, pero el verdadero reto para él fue aprender distintos idiomas a la perfección para su rol.

“Fue muy desafiante hablar varios idiomas, fue un poco angustioso, no es mi fuerte y por desgracia no hablo ningún otro idioma. Tener que aprenderme esos monólogos e intentar sonar al menos remotamente cerca de hablar con fluidez otro idioma fue desesperante para mí”, confesó.

‘The Family Plan’ también vuelve a reunir a Wahlberg con Michelle Monaghan, con quien había compartido créditos en la película ‘Patriots Day’ (2016).

Tener la oportunidad de volver a trabajar con Wahlberg fue una de las principales motivaciones de la actriz de ‘Mission: Impossible’ (2018) para interpretar a Jessica, la esposa hambrienta de aventuras de Dan.

“Como madre de una niña de 15 años y un niño de 10, entiendo la dinámica de la familia, y realmente me vi a mí misma en el papel de Jessica, porque he estado en una relación durante 20 años”, dijo Monaghan, quien cuenta que, aunque disfruta de la acción, no es tan buena en ella como su compañero de trabajo.

Vidas paralelas

Mientras el matrimonio de Dan y Jessica retoma la chispa que tuvieron en su juventud, ambos lidian con sus caprichosos hijos adolescentes, quienes paradójicamente también tienen una doble vida.

Por un lado, Nina es una joven que en secreto ha dejado su trabajo como editora del periódico escolar por culpa de su novio, y por el otro, Kyle es un popular ‘influencer’ de videojuegos que pretende ser parte del club de ajedrez mientras retransmite en vivo sus partidas.

Cellan Jones (‘Some Voices’) disfrutó de explorar los secretos de todos sus personajes y considera que existe algo “fascinante” en los procesos de revelación de las verdaderas identidades de las personas.

“A veces pensamos que conocemos a la gente con la que vivimos, a nuestros amigos, novias, nuestras familias, y de vez en cuando leemos historias en el periódico de personas que cuentan su verdad después de años y es muy impactante”, comentó el director.

El cineasta espera que la historia de los Morgan deje reflexiones positivas en sus espectadores y haga que las familias se reúnan para ver la película.

“Los Morgan aprendieron que necesitaban confiar los unos en los otros, gustarse tal y como eran, perdonar sus defectos a los demás miembros de la familia y, tal vez, pasar un poco menos de tiempo con sus teléfonos...”, contó.

Cellan Jones y Wahlberg también trabajaron juntos en el filme ‘Arthur The King’, que tiene previsto su estreno en marzo de 2024.