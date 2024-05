El “Huracán boricua”, Maripily Rivera, ganó hoy martes la prueba del “Líder de la semana”, por lo que no podrá ser nominada este jueves y se asegura una semana más en el reality show La casa de los famosos 4.

“Ya era hora. Me tocaba y más en estas semanas que ya estamos casi llegando a la final y me tienen a mí así, como el plato bueno para todo el mundo, y tenía que descansar esta semana de nominación”, expresó Maripily durante la gala del martes.

Otros de los privilegios que la empresaria y modelo tendrá como lideresa, están el poder espiar a sus compañeros a través de unos monitores y subir a un compañero a la suite. La boricua regresó el favor de haber sido escogida la semana pasada por el exlíder Romeh y lo seleccionó a él esta noche.

¡Solo por una noche! MARIPILY se lleva a ROMEH a la suite 🥰 #LaCasaDeLosFamosos #LCDLF4 pic.twitter.com/9Ax69cVvO9 — Telemundo Realities (@TLMDRealities) May 1, 2024

“Esta persona ha estado conmigo desde el día uno cuidándome. Es para mí como si fuera un hijo mayor. Le prometió a mi hijo que me iba a cuidar y así lo ha hecho. Merece estar conmigo porque me ha cuidado y me ha dado la fortaleza que necesito”, dijo Maripily.

Sin embargo, la estancia en la suite será de solo una noche y no de seis noches, como era la norma.

Sorpresas en el programa número 100

Este miércoles, como parte de la celebración de los 100 programas de la cuarta temporada de La casa de los famosos, se anunció que mañana uno de los cuartos, que actualmente son tres (“Tierra”, “Agua” y “Fuego”), desaparecerá. Las reglas para escoger cuál será el cuarto eliminado se conocerán mañana.

Además, se informó que una persona hará una visita sorpresa a la casa.

🏆¡ MARIPILY se convierte en la ÚLTIMA LÍDER de esta temporada! ¿Cuánto celebras su victoria? 🔥 #LCDLF4 pic.twitter.com/H8DlbgsQRT — Telemundo Realities (@TLMDRealities) May 1, 2024