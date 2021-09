El canal Mega TV está limpiando la casa, o más bien la pantalla, pues trasciende esta tarde que el programa de entretenimiento “¡Qué junte”!, fue cancelado. El anuncio lo hizo Fernan Vélez (“Nalgorazzi”) a través de sus redes sociales, e indicó admeás que otros programas igualmente salen de la programación.

“Fue un enorme placer trabajar con este equipo que lo dio todo desde el día uno, a pesar de los cambios en el trayecto, desde los excelentes y profesionales compañeros talentos, producción, técnicos, maquillista y todos los que saludaba desde que entraba por la puerta del lobby. Hicimos todo lo posible para llevarles a ustedes buena información, actualidad, investigación de casos, entretenimiento y los chismes #PrimeroConElNalgo”, es parte del mensaje colgada en las redes por Vélez, quien era coproductor del proyecto.

Agregó su agradecimiento por la oportunidad de haber vuelto a la televisión.

“Algo súper importante es que, dentro de lo difícil que es preparar mi trabajo, me divertí haciendo lo que me apasiona y estoy satisfecho. Súper agradecido con la gerencia por la oportunidad brindada, desde esa primera llamada (gracias Rocky The Kid - él sabe por qué). Y GRACIAS a ustedes, el público, por sintonizarnos en tv y redes. Mi solidaridad y apoyo a los otros compañeros y técnicos del canal. Sigan apoyándonos a todos”, concluyó.

“¡Qué junte!” comenzó con un cuerpo de talentos integrado por Liza Lugo, Jasond Calderón, Sylvia Hernández y Fernan Vélez. En la última etapa, solo quedaron Hernández y Vélez.