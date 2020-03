Los actores de Hollywood, Megan Fox y Emile Hirsch están en la Isla como parte del inicio de la filmación aquí del filme “Midnight in the Switchgrass”. A Fox y a Hirsch se les unirá Bruce Willis, quien llegará en los próximos días para sumarse a la producción, pautada para iniciar su rodaje la próxima semana.

Así lo anunció la casa productora local The Pimienta Film Company sobre el proyecto, que implicará para Puerto Rico un estimado de más de 600 empleos directos y cerca de 2,370 empleos indirectos para talentos y proveedores de servicios locales. El presupuesto del proyecto es de $15 millones.

“Estamos enfocados en la creación de empleos y en mantener la credibilidad de la industria con los inversionistas”, destacó el productor y principal ejecutivo de The Pimienta Film Company, Luillo Ruiz, quien destacó su entusiasmo por trabajar por segunda ocasión con Willis, quien tiene una larga filmografía que incluye películas como “Pulp Fiction”, “12 Monkeys”, “The Fifth Element”, “Sin City” y “Armagedon”, entre tantas otras, y quien el año pasado rodó en la Isla, también con The Pimienta Film Company, la película “Trauma Center”.

La película representará el debut como director del productor cinematográfico Randall Emmett, quien ha estado al frente de decenas de proyectos fílmicos, como el recientemente nominado al Oscar, “The Irishman”, de Martin Scorsese.

“Estoy realmente emocionado de trabajar en Puerto Rico nuevamente. Para mí es un sueño hecho realidad, después de producir más de 100 películas, vivir mi primera experiencia como director aquí en esta hermosa isla. Desde la primera vez que trabajé con el equipo de The Pimienta Film Company me sorprendió gratamente conocer a un talento local tan altamente calificado. Así que cuando leí por primera vez el guion de esta película, supe que Puerto Rico era el lugar indicado para filmarla”, expuso Emmett.

Según notas de prensa, la trama gira alrededor de una agente del FBI (Fox) y un policía del estado de la Florida (Hirsch) que se unen para investigar una serie de casos sin resolver. Willis hace el papel del compañero de Fox.

Se estima que la producción de “Midnight in The Switchgrass” durará sobre dos meses. La filmación se estará llevando a cabo en varias localidades de San Juan y Dorado.