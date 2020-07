La cantante Melina León reveló esta noche que cuando tenía aproximadamente cuatro años fue abusada sexualmente por un vecino mayor que ella.

La confesión se dio en el programa “La noche es nuestra” que se transmite por Mega TV y del cual es presentadora junto a Dennise Pérez, Sonya Cortés y Juliana Ortiz.

“Yo he tenido muchas experiencias, pero a lo mejor una que han pasado muchos niños y muchas personas: tenía un vecino, cuando yo tenía, qué se yo, me imagino que entre los cuatro –porque yo me mudé a los siete– había un vecino mucho mayor que yo que se ponía a tocarme”, contó.

“Mi mamá no lo sabía y yo tampoco me atrevía a decírselo. Fue algo fuerte porque como niña tú no sabes si está bien o no está bien, no sabía cómo trabajar eso”, añadió.

La merenguera indicó que de adulta siempre estuvo pendiente de su hijo, Manuel Felípez Aponte, y, más reciente, de su nieto, Manuel Andrés Felípez Mojena, quien nació en noviembre de 2015.

“Pasa mucho eso, que el vecino o un familiar pues te toca de una manera que no es la debida. Así que, si están pasando por esto o si pasaste, sácatelo fuera del sistema porque definitivamente esto hay que hablarlo y hay que terminar con el abuso de los niños y con las personas que traspasan esa confianza”, narró Melina.

“Me da sentimiento esto, pero ya como adulta ya no lo sufro tanto, pero lo sufrí en un momento porque después tú te das cuenta de que fue una falta de respeto. Mi inocencia me la quitó porque me activó a lo mejor algo que una niña no debe estar sintiendo”, continuó.

Al final, la artista no pudo contener el llanto al manifestar que su personalidad se debe a las experiencias que vivió de pequeña.

“Yo haría un libro completo de todas mis vivencias, pero son las que han hecho que hoy día sea yo. Puedo ser fuerte y la gente decir ‘tú tienes un carácter’, pero la gente no sabe las cosas que he vivido y he tenido que pasar, pero nadie me quita la fuerza”, dijo llorosa.

“La noche es nuestra” se transmite de lunes a viernes a las 8:00 de la noche.