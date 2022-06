Ciudad de México - La segunda temporada del reality “La casa de los famosos” se fortaleció en gran medida por la cantidad de memes y promoción virtual que se han generado en redes sociales desde que comenzó, así lo considera Héctor Sandarti, quien ha sido conductor de las dos temporadas del programa.

Niurka, Laura Bozzo, Héctor Zerboni, Ivonne Montero y Natalia Alcocer son algunos personajes que han dado de qué hablar en las primeras semanas de esta producción, que consiste en la integración de varios famosos, desde cantantes y actrices hasta influencers, en una misma residencia y que son vigilados por cámaras durante 24 horas.

“Como nos fue bien el año pasado teníamos la expectativa de mejorar, pero además, como equipo de producción, conocemos más el show, tenemos más colmillo y todos ya saben perfectamente cómo manejar esta maquinaria enorme, pero también tenemos la ventaja de que el público y los mismos concursantes ya saben de qué se trata, entonces el público está más enganchado, apasionado y más clavado”, reconoce Sandarti en entrevista.

Héctor está compartiendo la conducción con Jimena Gallego, quien acepta que, como presentadores, a veces también reciben presión por parte de los espectadores desde los comentarios en las redes. “Es un show que genera demasiados haters y demasiados lovers, la gente no puede ver el show y ser ajeno a él, y nos mandan mensajes y nos regañan y nos dicen: ¿no hagan esto?, pero lejos de ofendernos, nos da gusto, porque nos da el placer de saber cómo el público está haciendo ese programa suyo y lo hacen vivo”, señala Jimena.

En una era en la que las redes sociales son una ventana a la privacidad de los famosos, indagar en la intimidad sigue siendo una fórmula exitosa que comenzó en realities como “Big Brother” y que prevalece a pesar de los años. Ambos conductores coinciden en que esto se debe a que el formato ofrece la posibilidad de empatizar con los artistas que a veces parecen inalcanzables y llegar a ver incluso lo que ellos normalmente ocultarían.

“En tu red social subes la foto que tú quieres, pero en ‘La casa los famosos’ están las 24 horas con las cámaras, puedes ver a Julia Gama, que es Miss Brasil, levantarse con los ojos hinchados y decir: ¿Júlia también se hincha como yo en la mañana, es como cualquier ser humano? o ¡qué padre que hasta los famosos sufren igual que yo la celulitis!, ayuda mucho a humanizar”, expresa Jimena Gallego.

Sin embargo, Sandarti también señala algunos límites de privacidad que se establecieron desde el contrato en el que las 17 estrellas compiten por no ser eliminados y ser las ganadoras de 200 mil pesos. “La cámara está prohibida en el baño y tiene límites, obviamente no se puede mostrar una escena específica de sexo, porque es un programa familiar donde no se puede exponer eso o por supuesto, no podemos entrar a un momento tan íntimo, como cuando van al baño; ya si se meten dos, ahí sí se prende la camarista a ver qué hacen”, dice entre risas Héctor Sandarti.