El partido entre Inglaterra y México por los octavos de final ha sido el encuentro del Mundial más visto en inglés en la historia del país que no involucró a Estados Unidos, según Fox.

La cadena informó el miércoles que un promedio de más de 21.7 millones de personas sintonizó para ver la victoria de Inglaterra por 3-2 en la Ciudad de México el domingo por la noche. Eso supera el récord anterior de la final entre Argentina y Francia en 2022, que fue vista por 16.7 millones.

Telemundo, la cadena en español, anunció que el Inglaterra-México alcanzó una audiencia de 23.2 millones para quedar como el partido más visto por una audiencia en español, eclipsando el récord previo de 18.9 millones fijado en el México-Ecuador de la ronda previa.

Fox indicó que la audiencia alcanzó su punto máximo con más de 25.7 millones entre las 10:15 y las 10:30 de la noche, hora del Este. El partido entre Estados Unidos y Bélgica la noche siguiente es el más visto, con 30 millones.