Michael Keaton regresó esta semana a la pantalla grande con el estreno de “Beetlejuice Beetlejuice”, secuela de la película que Tim Burton lanzó en 1988. La cinta sobre el famoso fantasma abrió el 81ro Festival de Venecia y ya está disponible en las carteleras mundiales, entre ellas la de Chile. Y a pesar de que Keaton ha recibido buenos comentarios por su trabajo junto a Winona Ryder, Jenna Ortega y Catherine O’Hara, entre otros miembros del elenco, hay algo que siente que tiene pendiente: poder aparecer en los créditos con su verdadero nombre.

Esto porque el intérprete en realidad se llama Michael Douglas, pero cuando entró a la industria cinematográfica se vio obligado a cambiar su apellido, ya que existían otros dos miembros del Sindicato de Actores que tenían el mismo que él: Michael Douglas, el actor, y Mike Douglas, el presentador de un programa de entrevistas. De esta manera, según cuenta la leyenda, eligió el apellido Keaton de una guía telefónica.

“Pensé que mi nuevo apellido debía comenzar con K, por lo que tomé una guía telefónica para buscar y descubrí allí el apellido Keaton. Simplemente, el apellido me gustó y lo elegí”, ha explicado el actor sobre el cambio. Sin embargo, ahora el intérprete quiere poder usar su verdadero apellido, eso sí haciendo una combinación entre el artístico y el real, quedando como Michael Keaton Douglas.

Según reveló el actor a People, tenía la intención de aparecer así en los créditos de “Knox Goes Away”, el thriller dramático que dirigió y estrenó a comienzos de 2024, pero no alcanzó a concretarlo. “Dije: ‘Oye, solo como advertencia, mi crédito será Michael Keaton Douglas’. Y se me fue por completo de las manos, y olvidé darles suficiente tiempo para ponerlo y crearlo. Pero eso sucederá”, aseguró.