El cantante Michael Stuart inicia una nueva era tras asumir el rol de protagonista de la película “El Guardia”, que estrena en formato digital el próximo 13 de noviembre de 2025.

El “Galán de la Salsa” suma un nuevo logro en su trayectoria artística al interpretar el rol de Juan Rosado, un guardia de seguridad cuya pasión por la lectura de libros de autoayuda lo lleva a transformar radicalmente su destino, y convertirse en un exitoso empresario.

“Este proyecto me dio la oportunidad de explorar otra faceta como actor y, al mismo tiempo, ser parte de una historia que inspira a tanta gente. La vida de Juan Rosado es testimonio de que los sueños sí se cumplen cuando se trabaja con disciplina y fe”, expresó Stuart, en declaraciones escritas, sobre su participación que busca unir el séptimo arte con un mensaje transformador.

PUBLICIDAD

La producción resalta valores universales como la disciplina, la visión y la acción constante para alcanzar metas, al tiempo que refleja el poder de la educación continua y la importancia de creer en los propios sueños.

La cinta estará disponible en Prime Video, Youtube Premium, Fawsome, Xumo y Popsi en Plex, ofreciendo al público una propuesta cinematográfica que combina drama, motivación y un poderoso mensaje de superación personal.