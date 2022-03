Los retos son muchos, pero la oportunidad se la está disfrutando al máximo.

El cantante puertorriqueño Michael Stuart subraya que, si bien a lo largo de su trayectoria musical ha imitado con frecuencia a varios artistas en el escenario en diversas presentaciones, el compromiso que conlleva hacerlo en el reality Tu cara me suena (Univision-Televisa) es distinto.

“Ha sido algo que yo tengo bien marcado desde pequeño”, dijo en entrevista telefónica desde Miami, Florida, donde se realiza el programa. “Las personas que conocen a Michael Stuart cuando empezó, yo tenía algo muy particular de mis shows, y es que yo imitaba a distintos artistas, nada que tuviera que ver con el show, simplemente le empecé hacer en mis presentaciones, imitando a Domingo Quiñones, Manny Manuel, muchos”, recordó.

“Pero esto no es imitando. Es personificando totalmente con una seriedad increíble, con la ropa, la prótesis, con maquillaje, baile”, comparó.

“Es todo un reto porque te sacan de lo que está uno acostumbrado a hacer”, dijo. “Todo el mundo sabe que soy salsero. No soy de bailar, ni hacer shows con coreografías. Hay que aprenderse muchas letras de distintos artistas, los estilos distintos de los artistas”, comparó sobre la finalidad en el programa que se transmite los domingos a las 8:00 p.m. por TeleOnce.

Su debut este domingo con la caracterización del intérprete urbano Daddy Yankee en el video musical de Gasolina recibió críticas favorables de parte del jurado, compuesto por Víctor Manuelle, Charytín Goyco, Angélica Vale y Edén Muñoz. Sin embargo, confesó que lograrlo resultó complejo.

“No soy rapero. He hecho reguetón, pero no tiene nada que ver con rap. Ha sido más chanteo, más románticas”, comparó. “Rapear es bien complicado. Moverse a la misma vez, hacer sus caras, sus cosas”, manifestó. “La canción se me hizo bien difícil, agarrar ese primer verso que decía ‘Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar’. Eso me agarró en el primer ensayo y me frustró totalmente porque yo pensé que iba ser más fácil. Me tomó como dos ensayos completos para poder agarrar ese único pedacito, y ahí fue que yo dije ‘a todo el que diga que los reguetoneros no cantan, los voy a poner a rapear’”, manifestó entre risas. “De verdad que mis respetos”, reiteró, y agregó que la transformación física también fue intensa.

“El proceso es bien tedioso, la prótesis, estamos horas sentados ahí. Fue bastante sacrificado, la coreografía”, enumeró, y agradeció los elogios que ha recibido de exponentes del género como Ivy Queen y Jowell y Randy, entre otros. “Eso es lo que me llena, que los mismos cantantes urbanos pueden decir ‘yo lo conozco personalmente y el tipo se parece’”.

El dominicano Manny Cruz fue quien prevaleció el domingo con su imitación de David Bisbal. En la ronda en que a los participantes les corresponde votar, el puertorriqueño Christian Daniel, quien también compite junto con Ninel Conde, Kika Edgar, Helen Ochoa, Sherlyn y Yahir, favoreció a Cruz.

“Es bien complicado cuando uno está ahí. Es bien difícil. Yo he estado ahí a la hora de votar, cómo nos enseñan. Tenemos dos puntos cada uno. Todos hicieron un trabajo increíble. Yo se los di a Christian no porque era el boricua, sino porque me tocó hacer de un rapero y fue bien difícil. Yo soy una persona que agarro todo superfácil, superápido. Cuando vi que fue tan difícil, dije ‘si le tocó hacer de Farruko, que es exactamente lo que estoy haciendo, rapear y vestirse para parecerse’, dije ‘yo estoy votando como juez’”, destacó. “Si él no me dio su voto, tendrá sus razones, pero yo no lo pongo como chisme ni un bochinche”.

El exponente de música tropical enfoca sus energías en la próxima imitación, que es del cantante Marc Anthony.

“La gente pensará que es más fácil porque soy salsero, pero aquí hay que cantar como Marc, hay que hacer sonar como Marc para determinar si estuvo casi al nivel. La gente lo verá como que estoy en mi zona cómoda, pero no”, sostuvo, y compartió que en la lista solicitada por el programa para enumerar los artistas que le gustaría imitar, incluyó a la India y a Alicia Keys.

Si bien se disfruta la experiencia, el artista natural de Arecibo enfatizó que su interés primordial en ganar es para contribuir a la fundación Ola del Cielo.

“El dinero que se gane es para la fundación, con la que me identifico. He estado presente ayudando a la fundación directamente, a los niños con síndrome Down, espina bífida, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las destrezas motoras, no solamente lo físico, las emociones de los niños, que están viviendo un tiempo no muy cool con todo lo que está pasando alrededor”.

Su participación en el reality lo vuelve a exponer en el mundo artístico tras una pausa.

“Mucha gente pensará que lo estoy haciendo por exposición. Pero negativo. Es todo lo contrario. Creo que si no me han visto últimamente por ahí es porque no he querido. He estado un tiempo bien alejado de todo lo que es la industria de la música, un poquito medio cansado de la industria, no de la música en particular, porque yo muero por la música, pero he estado un poco alejado porque el respeto se le perdió, el respeto a los artistas, a la música, a la salsa”, lamentó.

“Ahora las cosas cambian porque, obvio, estoy haciendo de nuevo lo que me gusta, precisamente, grabando un sencillo mío que va a salir en los próximos meses. Vuelvo a relanzar mi carrera con un tema nuevo”, adelantó con ilusión.