(The Associated Press)

Luego de una exitosa gira junto a su libro best seller “Becoming: una conversación íntima con Michelle Obama", la ex primera dama de Estados Unidos reveló las imágenes más importantes de este tour en su nuevo documental para Netflix “Becoming”; el cual contará con la participación de su madre Marian Robinson, su hermano Craig Robinson y sus hijas Malia y Sasha.

En el documental, Michelle Obama muestra un espacio de su vida poco antes expuesto ante el público, que es su rol como madre. Cuando asumió un protagonismo durante el gobierno de su esposo, sus pequeñas hijas de entonces diez y siete años acapararon toda la atención de la prensa y el país.

Al respecto, la abogada siempre priorizó su función como madre de familia, inculcando responsabilidades a sus hijas.

“Sasha y Malia no vivirán aquí para siempre, y no estoy criando niños que no saben cómo hacer sus camas. Estas chicas tienen que aprender a limpiar sus propias habitaciones, hacer sus propias camas y lavar su propia ropa”, dijo recientemente.

“Becoming” también mostrará imágenes inéditas de su recorrido por más de 34 ciudades de Estados Unidos y entrevistas exclusivas con Oprah Winfrey o Stephen Colbert.

Este documental está producido por la compañía audiovisual de la pareja Obama “Higher Ground Productions”, en alianza con Netflix. La documentalista Nadia Hallgreen está cargo de esta producción de más de 89 minutos.