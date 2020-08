El humorista, escritor y comediante Miguel Morales estrenará mañana el especial televisivo Los polvos contraatacan.

El nuevo stand-up comedy lleno de picardía y humor será a las 8:30 de la noche, en exclusiva, a través del canal 161 de OnDIRECTV.

“Como este año casi no ha sucedido nada, el polvazo de Sahara estuvo como para no querer repetirlo nunca. No fue nada placentero. Pero ya ustedes saben, las situaciones cotidianas donde todos estamos en el mismo barco, y que tendemos a exagerar porque es mejor reírnos que llorar, es la gasolina perfecta para crear. Así que, público adulto: ¡este sábado revivamos el peor polvo de nuestra vida!”, compartió Miguel Morales mediante comunicado de prensa.

El especial inédito fue grabado en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce, donde Morales diviertió al público con sus ocurrencias y el polvazo de su vida, a raíz del polvo del Sahara experimentado en julio.

Miguel Morales: Los polvos contraatacan es una producción de Rafo Muñiz.