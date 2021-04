En tiempos en los que las mujeres aún luchan por un trato igualitario en el hogar, en los trabajos y en la sociedad en general, la estación de televisión local ABC Puerto Rico apuesta a un nuevo noticiario producido y conducido exclusivamente por periodistas femeninas.

A partir del lunes, 26 de abril, la comunicadoras Milly Méndez, Veronique Abreu y Liam Rodríguez estarán al frente del espacio de noticias “ABC News Extra”, en el horario de lunes a viernes, a las 7:30 p.m., a través de ABC Puerto Rico.

Todas tendrán un rol de reporteras anclas para llevar a la audiencia informaciones de actualidad de interés local e internacional, así como deportes, salud y negocios.

“Me da mucha alegría el hecho de que ABC siempre le ha dado espacio a las mujeres, pero en esta ocasión está apostando a un proyecto liderado por mujeres, mujeres profesionales que tienen experiencia en este campo de las noticias, así que me parece un paso en la dirección correcta”, reaccionó Méndez en videoconferencia. “Creo que enviamos un mensaje contundente de que nosotras podemos llevar bien la noticia, y no siempre tenemos que tener un compañero al lado. Y si lo tenemos, amén, porque no tengo nada en contra de eso, pero lleva un mensaje contundente en estos momentos en que estamos viviendo”, puntualizó.

Veronique Abreu Tañon y Liam Rodriguez completan el trío de periodistas en el nuevo espacio de noticias.

El carácter femenino y la personalidad de cada una, indudablemente, delineará el trabajo individual sin que ello reste a la objetividad que requiere el periodismo.

“Creo que cada una le pondremos nuestro toque. Yo siempre de alguna forma u otra siempre doy ese toque y ese lado feminista, siempre velando de tener todas las partes en este rol, y creo que eso de alguna manera u otra eso influye a la hora de llevar la noticia, así que creo que sí, en algo tendrá que ver, pero siempre velando que se haga de manera objetiva y velando todas las voces para que la audiencia pueda llegar a sus propias conclusiones sobre la noticia e información que está recibiendo”, expuso.

Con este nuevo proyecto, el programa “Más con Milly” tendrá una pausa en la pantalla, una vez concluya la edición de este viernes. Posteriormente regresará, pero en un formato refrescado de una vez por semana.

“Como todo proyecto, va evolucionando y se va estar retomando una vez a la semana con distintos temas, con ese giro de interés humano que es lo que me caracteriza”, indicó la periodista, cuya carrera ha sido influenciada por su esposo, Julio Rivera Saniel, Carmen Jovet y Luis Guardiola.

“Si hay una persona que admiro y respeto y aprendo todos los días de él, es de mi esposo. Julio es un periodista serio, es un periodista sensible y aprendo mucho de él”, destacó. “Mientras estaba estudiando comunicaciones, una de esas figuras a quienes respeté mucho era a Carmen Jovet y también a Luis Guardiola, así que son estas figuras que uno vio mientras estudiaba, personas que uno respeta, especialmente a Carmen que abrió paso a otras mujeres en el mundo de las comunicaciones”.

Pedro Rúa Jovet, gerente general de TeleCinco Inc., empresa matriz de ABC Puerto Rico, expresó por escrito su admiración por este nuevo equipo de trabajo.

“Para este concepto de noticias buscamos talentos de primera. El hecho de que este proyecto sea liderado por tres mujeres destacadas sucedió de manera orgánica. Detrás de las cámaras, ambas posiciones de productora asociada y editora, también estarán a cargo de excelentes mujeres profesionales que representan lo mejor de esta industria”, resaltó el ejecutivo.