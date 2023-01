La oportunidad de conectar con el público a través de su labor investigativa ha sido una de las prioridades de la comunicadora Milly Méndez en el ejercicio de su deber por más de dos décadas. Por eso celebra las puertas que se abren a su paso para cumplir con su propósito. Hoy, precisamente, comienza una faceta con su misión periodística como integrante del espacio televisivo Día a día (Telemundo).

Para la comunicadora, el compromiso de indagar sobre posibles alternativas para una solución, investigar sobre lo que parece cuestionable, y aportar al bienestar de una comunidad a través de informar, siempre ha sido imperativo en su balanza profesional.

“Estoy sumamente agradecida. Tengo que reconocer que a veces me cuesta asimilarlo porque es una gran oportunidad que me está ofreciendo la familia de Telemundo”, sostuvo con una amplia sonrisa la periodista con 23 años de experiencia, quien tendrá a su cargo el segmento Entérate con Milly Méndez en el programa que se transmite de lunes a viernes de 1:00 a 4:00 p.m.

“A mí me encanta fiscalizar. Es algo que voy a continuar haciendo aquí en Día a día. Vamos a hacer cosas que conecten con la agente. A mí me encanta conectar y hacer cosas humanas que van muy a tono con mi personalidad y lo que hago también en la radio”, dijo la moderadora de Dígame la verdad, de RadioIsla 1320. “Vamos a cubrir ambiente, los temas de actualidad, que no los podemos abandonar. Estaremos haciendo mucha fiscalización, especialmente cuando se avecina un año electoral”, adelantó, y confesó valorar que sus nuevas funciones no interfieren con su labor de crianza de la pequeña Milena. “Busco hacer ese balance entre lo que amo, que es el periodismo, y mi familia, que siempre será una prioridad”, afirmó enfática Méndez.

La comunicadora se unirá al equipo compuesto por Raymond Arrieta, Dagmar, Gil López y Víctor Santiago. “El recibimiento de todos los compañeros ha sido grandioso. De verdad que me siento bien contenta con el trato. Es una familia”, resaltó sobre las interacciones previas a su inicio en el programa.

En octubre, la veterana periodista anunció su renuncia al programa Cuarto poder (WapaTV). “Yo había cogido un descanso”, compartió pensativa. “A partir del verano fue un momento bien difícil para nosotros por la mamá de Julio (Rivera Saniel), que enferma, y entonces ahí establecimos unas prioridades familiares”, añadió sobre el estado delicado de María Saniel Banrey, quien falleció en septiembre.

A su vez, el tiempo para dedicar a la pequeña de 5 años no es negociable. “Mi hija, para mi esposo y para mí, siempre ha sido una prioridad”, reiteró. “Milena reclama sus espacios. Hay veces en que, si estamos trabajando, de momento ella viene a preguntar ‘¿cuándo vas a terminar?’”, añadió sobre el valor de compartir en familia. “Yo digo que ser mujer trabajadora y ser madre está fuerte, pero se puede. A través de los años, yo he podido estar en el lugar indicado, en el momento indicado, para que no se afecte la crianza de Milena”, destacó la utuadeña, quien también se ha destacado como productora.

Consciente de que la labor de formar es de ambos padres, la complicidad de su pareja ha contribuido al balance en la crianza. “Siempre digo que él cumple con su responsabilidad de ser padre, y es un padre presente. Admiro un montón a las madres solteras que no tienen ese apoyo. Mi mamá fue madre soltera y estoy segura que muchas mujeres en Puerto Rico están en ese mismo escenario, que tienen que trabajar, que tiene que cuidar sus hijos, que tienen que estar en la crianza y solas es bien difícil. Antes lo sabía, pero ahora tengo bien claro lo difícil que es”.

Curiosa como sus padres

Indagar sobre el mundo que los rodea es una etapa usual en la niñez. Milena no es la excepción, y más con la vena de la investigación que le viene por sus padres.

“Es curiosa. Pregunta mucho. Habla hasta por los codos. A veces llega un momento en que miro a Julio y le digo ‘¿ella no va a coger un respiro?’, y sigue y sigue y te pregunta, todo lo pregunta”, manifestó entre risas la orgullosa madre en uno de los salones de conferencia en las instalaciones de Telemundo. “Hace un momento estábamos en maquillaje y (ella) estaba preguntando a la maquillista ‘¿cómo se inicia para ser maquillista?’, porque ella quiere ser maquillista, fotógrafa y diseñadora de ropa”.

Si bien es sociable, al inicio se proyecta con cierta cautela al interactuar. “Es bastante extrovertida, pero a la vez puede ser tímida si no te conoce. Puede entrar poquito a poquito. Una vez que te conoce, ahí se suelta”, añadió sobre la risueña pequeña, y afirmó que “tiene de mí la mirada, porque todo el mundo dice que se parece a Julio, pero sí, tiene mi mirada”. Aparte de cariñosa, otro de los aspectos que ha ido adoptando de sus padres es la perseverancia.

La conexión con su compañero sentimental ha sido un elemento que abona en el proceso de guiar a la menor. “De pareja son 10 años, de casados son 8″, repasó la periodista, y compartió los aspectos que han fortalecido su unión. “Diálogo. Respeto. Tengo que reconocer que Julio es mi mayor fan. Es el que me anima, el que me impulsa”, manifestó con una amplia sonrisa. “Nos conocemos hace tanto tiempo. Estudiamos juntos. Era mi mejor amigo y de mejor amigo pasó a ser mi esposo”.