Las vueltas que dan los medios de comunicación son infinitas, y en la más reciente, coloca a la periodista Milly Méndez como parte del equipo investigativo que está armando el analista Jay Fonseca para su nuevo programa en Wapa TV. Para ella es una conspiración universal, porque en el pasado fue la jefa de él, como directora de noticias en la desaparecida Red 96 (ahora Play 96.5) , y ahora le toca a él ser el jefe.

“(Jay) siempre ha sido fajón y no me sorprende que haya llegado tan lejos como lo ha hecho hasta el día de hoy, porque él ha estado abajo y ha estado arriba”, comentó la comunicadora.

PUBLICIDAD

El anuncio se formalizó hoy, aunque este diario lo anticipó desde el pasado lunes, luego de haberlos vistos reunidos. Méndez renunció hace unos días al espacio de noticias “ABC News Extra”, de ABC Puerto Rico.

“Fue algo reciente que se me hizo el acercamiento por parte de Jay y lo pensé, lo analicé mucho. Cada vez que tomo una decisión profesional siempre tomo en cuenta mi familia, esa es mi prioridad en todo momento y luego de hablarlo con mi esposo, de analizar todo el escenario, dije, ‘Es algo que quiero hacer, quiero darme la oportunidad’, y sé que me va a gustar mucho la experiencia porque siento que es algo como lo que estoy haciendo en Radio Isla, pero con un poco más de tiempo para seguir indagando en temas que vamos a estar desarrollando”, compartió Méndez, que continuará en la emisora de radio, de lunes a viernes, en horario de 10 a 12 del mediodía.

“Me voy a seguir manteniendo en radio, me fascina la radio, así que voy a estar ahí, y en televisión concentrada en trabajar con Jagual Media, que está haciendo esta producción para Wapa TV”.

Otra consideración de la periodista en el proceso de analizar esta oportunidad profesional fue coincidir con su esposo, el reportero de “Noticentro”, Julio Rivera Saniel, en el mismo canal, aunque cada uno trabajará en proyectos distintos.

“Sí, soy bien honesta, eso fue parte de la decisión. He tenido ciertos acercamientos de medios y siempre tengo eso presente. En un momento dado se me hizo un acercamiento de Wapa y había dicho que no, por la sencilla razón de que él trabaja allí, pero como no vamos a estar trabajando directamente. Él está en el Departamento de Noticias y esto es una producción independiente, él va a estar en lo suyo, así que luego de analizarlo, digo, ‘Vamos pa’lante, porque mi familia es primero’, y no voy a hacer nada que pueda afectar mi familia, la crianza de Milena, ese es mi enfoque y creo que esta producción me va a dar la oportunidad de hacer lo que me gusta, hacer ese balance entre mamá, el trabajo y mi esposo haciendo lo más que le gusta también”, expuso.

Seguido agregó con humor, “me imagino que nos cruzaremos y algún besito me robará, eso estoy segura”.

Méndez ya comenzó a trabajar unas “cositas” que no especificó. Tampoco entró en detalles sobre qué hará dentro del programa semanal por estrenar, pero ciertamente tomará parte en las investigaciones. Los detalles del nuevo espacio de Jay Fonseca, que se sumará al estrenado ayer, “Los datos son los datos”, se ofrecerán mañana en conferencia de prensa.