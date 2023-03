La segunda parte de Shazam! llegó finalmente a las salas de cine. La comedia es protagonizada por Zachary Levi y Helen Mirren. Además, Everything Everywhere All at Once reestrena en Fine Arts luego de su arrasadora victoria en los premios Oscar, donde obtuvo 7 premios, incluyendo mejor película.

Por otro lado, hablando de regresos, la tercera temporada de Ted Lasso, la aclamada serie reconocida por los Premios Emmy, ya tiene su primer episodio en Apple TV+. Nuevos episodios todos los miércoles.

Mira la lista de estrenos a continuación:

Shazam! Fury of the Gods

La película continúa la historia del adolescente Billy Batson, quien al recitar la palabra mágica “¡shazam!” se transforma en su alter ego adulto de superhéroe: Shazam. Billy Batson y sus hermanos adoptivos aún están aprendiendo a compaginar sus vidas de adolescentes con sus vidas de superhéroes, pero cuando las Hijas de Atlas, un vengativo trío de antiguos dioses, llegan a la Tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo, Billy y su familia se ven involucrados en una batalla por sus superpoderes, sus vidas y el destino de su mundo.

PUBLICIDAD

Género: Acción / Aventura / Comedia

Elenco: Zachary Levi / Helen Mirren / Grace Caroline Currey

Estreno: Disponible el jueves en cines

Everything Everywhere All at Once

Una inmigrante china de mediana edad se involucra en una loca aventura en la que solo ella puede salvar la existencia explorando otros universos y conectándose con las vidas que podría haber llevado.

Género: Acción / Aventura / Comedia

Elenco: Michelle Yeoh / Stephanie Hsu / Jamie Lee Curtis

Estreno: Disponible el jueves en Fine Arts

Inside

Nemo, un ladrón de obras de arte de alto nivel, queda atrapado en un ático de Nueva York después de que su último atraco no sale según lo planeado. Encerrado con nada más que obras de arte invaluables, debe usar toda su astucia e inventiva para sobrevivir.

Género: Drama / Suspenso

Elenco: Willem Dafoe / Gene Bervoets / Eliza Stuyck

Estreno: Disponible el jueves Fine Arts

The Magician’s Elephant

Después de ser reclutados para una academia secreta, un grupo de estudiantes descubre que la magia sobre la que leían cuando eran niños es muy real y más peligrosa de lo que jamás imaginaron.

Género: Drama / Fantasía / Misterio

Elenco: Stella Maeve / Hale Appleman / Arjun Gupta

Estreno: Disponible el viernes en Netflix

Boston Strangler

Loretta McLaughlin fue la reportera que primero conectó los asesinatos y reveló la historia del estrangulador de Boston. Ella y Jean Cole desafiaron el sexismo de principios de la década de 1960 para informar sobre el asesino en serie más notorio de la ciudad.

Género: Crimen / Drama / Historia

Elenco: Keira Knightley / Carrie Coon / Chris Cooper

PUBLICIDAD

Estreno: Disponible el viernes en HULU

All the Beauty and the Bloodshed

Sigue la vida de la artista Nan Goldin y la caída de la familia Sackler, la dinastía farmacéutica que fue en gran parte responsable del insondable número de muertos de la epidemia de opiáceos.

Género: Documental

Elenco: Nan Goldin / David Armstrong / Marina Berio

Estreno: Disponible el domingo en HBO MAX

Ted Lasso (3ra temporada)

El recién ascendido AFC Richmond se enfrenta al ridículo ya que las predicciones de los medios lo vincula ampliamente a terminar último en la Premier League y Nate, ahora aclamado como el “niño prodigio”, se ha ido a trabajar para Rupert en West Ham United.

Género: Comedia / Drama / Deporte

Elenco: Jason Sudeikis / Brett Goldstein / Brendan Hunt

Estreno: Primer episodio disponible en Apple TV+

Extrapolations

Historias imprevistas de cómo los cambios que se avecinan en nuestro planeta afectarán el amor, la fe, el trabajo y la familia a escala personal y humana.

Género: Comedia / Drama / Misterio

Elenco: Diane Lane / Simon Deonarian / Eiza González

Estreno: Primeros tres episodios disponible el viernes en Apple TV+

Shadow and Bone (2da temporada)

En Siege and Storm, Alina y Mal intentan vivir juntas una vida normal en Novyi Zem, pero Alina debe ocultar quién es y no puede usar sus poderes de invocación solar, lo que se vuelve extremadamente sofocante. Mientras tanto, el Darkling emerge del Shadow Fold más poderoso que nunca.

Género: Acción / Aventura / Drama

Elenco: Jessie Mei Li / Ben Barnes / Archie Renaux

Estreno: Disponible el viernes en Netflix

Class of 07 (1ra temporada)

Cuando un maremoto apocalíptico golpea durante la reunión de diez años de una escuela secundaria para niñas, un grupo de mujeres debe encontrar una manera de sobrevivir en la cima de la isla del campus de su escuela secundaria.

Género: Comedia

Elenco: Emily Browning / Megan Smart / Caitlin Stasey

Estreno: Disponible el viernes en Amazon Prime Video