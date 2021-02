Esta semana continúan los estrenos en cines, plataformas de “streaming” y video on demand con un balance de drama, romance, comedia y fantasía. Además, regresa a la pantalla grande la popular trilogía de “The Lord of the Rings” y por primera vez en IMAX.

Estrenan en cines regulares esta semana dos historias verídicas en “The Mauritanian” y “Judas and the Black Messiah”. Ambas compiten en las principales categorías de los Globos de Oro en ruta a los Premios Oscar.

Por otro lado, llegan a plataformas de “streaming” y video on demand la última película de la trilogía “To All the Boys: Always and Forever” de Netflix, la cinta de comedia Barb & Star Go To Vista Del Mar” y el debut de la cantautora Sia como directora en la película “Music” protagonizada por Kate Hudson y Maddie Ziegler.

The Mauritanian

Basada en el libro autobiográfico de Mohamedou Ould Slahi “Guantánamo Diary”, la cinta sigue la vida de Slahi en la lucha por su libertad luego de haber sido detenido y encarcelado sin cargos por el gobierno de los Estados Unidos durante años.

Género: Drama

Elenco: Jodie Foster, Tahar Rahim, Shailene Woodley y Benedict Cumberbatch

Estreno: 11 de febrero en San Patricio, Montehiedra y Fine Arts Popular Café

Land

La aclamada actriz Robin Wright (Wonder Woman 1984) hace su debut como directora en esta cinta de drama que cuenta la conmovedora historia de una mujer luego de tener una experiencia cercana a la muerte en la vasta y dura naturaleza estadounidense.

Género: Drama

Elenco: Robin Wright, Demián Bichir y Sarah Dawn Pledge

Estreno: 11 de febrero en San Patricio y Montehiedra

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

La cinta de aventura sigue la vida de un humilde hobbit y sus ocho compañeros en su viaje a destruir un poderoso anillo para salvar la Tierra Media del Señor Oscuro Sauron.

Género: Acción/Aventura/Drama

Elenco: Elijah Wood, Ian McKellen y Orlando Bloom

Estreno: 11 de febrero en cines

Judas and the Black Messiah

La cinta de drama histórico sigue la vida del informante del FBI William O’Neal luego de infiltrarse en el grupo de los Black Panthers para ayudar a silenciar y eliminar al joven líder del grupo Fred Hampton.

Género: Drama/Biografía/Historia

Elenco: LaKeith Standfield, Daniel Kaluuya y Jesse Plemons

Estreno: 12 de febrero en cines y HBO Max

To All the Boys: Always and Forever

La última película de la trilogía sigue a Lara Jean Covey mientras se prepara para el final de la escuela secundaria y el comienzo de su adultez. Un viaje la llevará a imaginarse cómo será la vida con su familia, amigos y Peter después de la graduación.

Género: Drama/Romance/Comedia

Elenco: Noah Centineo, Lana Condor y Janel Parrish

Estreno: 12 de febrero en Netflix

Map of Tiny Perfect Things

La cinta de fantasía sigue a dos adolescentes que viven el mismo día repetidamente y deciden juntos irse en una aventura para encontrar todas las pequeñas cosas que hacen que ese día sea perfecto.

Género: Fantasía

Elenco: Kathryn Newton, Kyle Allen y Jermaine Harris

Estreno: 12 de febrero en Amazon Prime Video

Barb & Star Go To Vista Del Mar

La cinta de comedia sigue a las dos mejores amigas Barb y Star luego de salir de su pequeña ciudad del medio oeste por primera vez para irse de vacaciones a Vista Del Mar en Florida.

Género: Comedia

Elenco: Kristen Wiig, Annie Mumolo y Jamie Dornan

Estreno: 12 de febrero en Video on Demand

Music

La cinta de drama musical, escrita y dirigida por la cantautora Sia, sigue la vida de Zu luego de recibir la noticia que se convertirá en la única tutora de su media hermana con autismo llamada Music.

Género: Drama/Musical

Elenco: Kate Hudson, Maddie Ziegler y Leslie Odom Jr.

Estreno: 12 de febrero en Video on Demand