La comedia romántica “Marry Me”, con Jennifer López y Maluma, “Blacklight” y “Death on the Nile” son algunos de los estrenos en la pantalla grande esta semana. Además, “The Beatles Get Back” nos ofrece un vistazo al último concierto de los míticos Beatles antes de retirarse en 1970.

Además, en “streaming” estrena la nueva cinta de Steven Soderbergh, “Kimi”, y las series “Inventing Anna”, de Netflix, y “The Girl Before”, en HBO Max.

Marry Me

Las superestrellas Kat Valdez y Bastian se van a casar en un concierto, frente a miles de fans. Pero segundos antes de decir sus votos, Kat se entera de que Bastian le ha sido infiel, y esta reacciona casándose con Charlie, un fanático cualquiera de la audiencia.

PUBLICIDAD

Género: Romance/Comedia

Elenco: Jennifer López, Maluma, Owen Wilson

Estreno: Hoy en cines y mañana en Peacock

Sundown

Neil y Alice Bennett, miembros de una familia adinerada de Londres, están de vacaciones en México, cuando una emergencia familiar hace que tengan que volver a casa antes de tiempo. Neil, quien atraviesa una crisis existencial, busca una excusa para quedarse en México y huir de sus responsabilidades.

Género: Drama

Elenco: Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios

Estreno: Hoy en Fine Arts

The Beatles Get Back: The Rooftop Concert

“The Beatles Get Back: The Rooftop Concert” muestra el famoso concierto en la azotea del estudio de grabación de los Beatles, que ocurrió en 1969. Dicho concierto sería la última aparición pública de los Beatles antes de su separación en el 1970.

Género: Documental/Concierto

Elenco: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr

Estreno: Hoy en cines

Blacklight

Travis Block, un agente del FBI con un pasado oscuro, tiene que ir en contra de sus jefes, cuando se entera de que estos están planifican asesinar a un ciudadano americano.

Género: Acción

Elenco: Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith

Estreno: Hoy en cines

Death on the Nile

Hercule Poirot está de vuelta con otro caso, esta vez uno que desata a bordo de un bote en el río del Nilo. La luna de miel de una pareja perfecta, ante los ojos de todo el mundo, se acaba cuando la esposa es asesinada trágicamente, y Poirot tiene que descubrir quién lo hizo.

Género: Misterio/Aventura

Elenco: Kenneth Branagh, Tom Bateman, Armie Hammer

PUBLICIDAD

Estreno: Hoy en cines

Inventing Anna

“Inventing Anna” sigue a una periodista que está investigando el caso de Anna Delvey, la alemana que se robó el corazón de muchos en la escena social de la Ciudad de Nueva York, y su dinero también. La serie está inspirada en el artículo “How Anna Delvey Tricked New York’s Party People”, del New York Magazine.

Género: Drama

Elenco: Julia Garner, Anna Chlumsky, Laverne Cox

Estreno: Mañana en Netflix

The Girl Before

Jane se encuentra con la oportunidad de su vida: la oportunidad de vivir gratuitamente en una hermosa casa diseñada por un famoso arquitecto, si acepta seguir un listado de reglas. Al mudarse, se entera de que la inquilina anterior murió misteriosamente en la casa, y empieza a sentir que ella tendrá el mismo destino.

Género: Drama/Thriller

Elenco: Gugu Mbatha-Raw, Mark Stanley, Ben Hardy

Estreno: Hoy en HBO Max

Kimi

Durante la pandemia del COVID-19, una empleada de una compañía de tecnología está verificando una data cuando descubre evidencia de un crimen violento, y se encuentra con la burocracia de compañías grandes cuando trata de reportarlo, así que no le queda más remedia que involucrarse y tratar de resolver el crimen ella misma.

Género: Crimen/Thriller

Elenco: Zoë Kravitz, Rita Wilson, Erika Christensen

Estreno: Hoy en HBO Max