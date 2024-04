Esta noche a las 10:00 p.m., después de “La casa de los famosos”, en el programa “Sueiro directo”, por Telemundo – Punto 2, se presentará el especial “Making of the Matters of the Heart”.

En este programa, el público será testigo de los detalles para la preparación de esta experiencia musical que se llevará a cabo el sábado 4 y domingo 5 de mayo en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. “Matters of the Heart” contará con la participación de Denisse Quiñones, Angel López, Eddie Noel, Michael Gabriel y Gil, quienes estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, banda de pop y una coral sinfónica dirigidas por los maestros Cucco Peña y Frank Suárez.

El show dará vida al concepto que Sueiro, su creador, ha estado preparando para la realización de una película. “Matters of the Heart” también contará con la participación especial de Braulio Castillo.