“Un dolor muy grande” y una oportunidad menos para consagrarse con “una victoria personal”. Eso sintió la “influencer” de moda Miss Gala tras convertirse ayer en la primera estrella “achicharrá” de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión.

La exparticipante expresó en entrevista telefónica con Primera Hora que su salida temprana de la competencia ha sido impactante, tras no contar con la oportunidad para que los televidentes tuvieran la oportunidad de atestiguar sus ganas de crecer y desenvolverse detrás de la estufa.

“Fue muy frustrante, fue un día muy fuerte; me fui en cero totalmente. No pude hablar varias horas luego de la eliminación porque mi derrota es la derrota que yo siento cuando mis hijos me dicen: ‘Mamá, no me gustó el plato. Mamá, no me gustó la comida. Mamá, sabe raro.’ Ese trauma se amplifica cuando lo siento en carne y hueso en una competencia donde yo fui a dar una lucha”, expresó la exconcursante a este medio.

La creadora de contenido, no obstante, manifestó que no todo fue tristeza, dado que el “reality show” le permitió conquistar sus mayores miedos, como confeccionar un plato de arroz mamposteao con pechuga de pollo rellena de mofongo, lo que le ayudó a conseguir la salvación en la primera semana del show, algo que para su madre, “representó todo”.

“Ese momento fue ver a Natalia Vázquez triunfar en su momento más bajo y de eso se trata la vida, de altas y bajas. Verme entregar un plato completo es un orgullo que lo llevo a nivel personal, yo no estoy pensando en un premio monetario, yo estoy pensando en: ‘¡Guau, mira lo que lograste, mira lo que has evadido por tanto tiempo! ¡El terror más grande, el monstruto que más te atormentaba! ¡Mira cómo lo lograste!’ Por eso vieron a una Miss Gala genuina, ingenua, que estaba sencillamente disfrutando su logro”, indicó.

Miss Gala manifestó que, tras su salida, echará de menos compartir con los productores del canal 4, al igual que sus otros 11 compañeros concursantes, quienes le permitieron ser su versión más auténtica, con sus voluminosos volantes, su creatividad, su estilismo maximalista y sus papelones en el set. Sin embargo, los integrantes que más extrañará serán a los integrantes del jurado: los chefs Giovanna Huyke y Enrique Piñeiro y el “pitmaster” José Edgardo Lucca Pérez.

“Ellos son personas que no solo crecí admirando, pero luego de tenerlos de frente, que fueron personas que tenían paciencia, me tenían cariño, respeto, y ese ‘dale, dale, Gala, vamos pa’ encima, tú puedes’, ese refuerzo, yo me llevo eso como una de las memorias más hermosas del programa. ¡Qué privilegio poder compartir ante un jurado de lujo, personas tan importantes dentro del mundo gastronómico! Los extraño mucho”, sostuvo.

En cuanto a su futuro en las artes culinarias, la “influencer” afirmó que lo que aprendió en el show ahora lo está poniendo en práctica en su hogar, tanto así que su familia le ha estado comprando utensilios y aparatos para seguir jugando a “chef”, tanto así que ella asegura que, en estos momentos, el espacio está patas arriba.

“De eso se trata Miss Gala, sería muy injusto que yo me deje caer ante el público que me quiere, que me admira por eso. Yo soy una fuente de fuerza para demasiadas personas y sería dicótomo decir que esto no es para mí. Esto es lo que prueba el carácter de un individuo ¿Qué yo falle? ¡No! Yo la voy a convertir en una victoria. Ahora yo te cocino desayuno, almuerzo y cena”, expresó.

