“Estoy, realmente, satisfecho, porque es un gesto de apoyo, de saber que el trabajo que he hecho en 32 años no pasó desapercibido”.

Con esas palabras, Modesto Lacén manifestó su alegría al conocer que la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Isabela honrará su impresionante trayectoria en la pantalla grande.

El actor recibirá el reconocimiento en el festín audiovisual que se celebrará en el Hotel El Guajataca desde el 14 de noviembre, donde se espera que se proyecten dos tandas de películas hechas en Puerto Rico, una tanda de cortos internacionales, así como una tanda de diversidad, que persigue destacar las voces e historias únicas de todo un universo.

Lacén aseguró que dicho homenaje -que abrirá con la presentación del filme hecho para televisión “Las dos caras de Jano”- se produce en momentos en que la industria disfruta de avances tecnológicos, como las redes sociales, los servicios de “streaming” y las audiciones por e-mail, que según Lacén abrió las puertas para actores y actrices negros manifestar su talento y desenvolverse en el cine nacional.

“Yo arranqué en el 1992 y en las películas locales que estrenaron ese año no vi gente como yo. La única persona negra que vi en esa época fue en la película ‘Linda Sara’, de Jacobo Morales, y era un personaje de extra”, expresó el artista que se ha dado a conocer en producciones como “Celia: The Life and Music of Celia Cruz”, “La Barbería”, “Infinito enquanto dure”, “Romeo and Juliet”, “Gardel…” y “DC-7: The Story of Roberto Clemente”.

“Pero me alegro mucho que eso ha cambiado, que se ha dado apertura, que se ve crecimiento, que hay una expansión no solo en nuestros cineastas y productores, pero también de que hay un grupo de actores negros de diferentes generaciones que estamos ahí trabajando, bregando en una labor importante, encomiable en diferentes géneros. Me siento que estoy en el final del primer acto de mi carrera”, destacó el loiceño, cuya atareada vida lo ha llevado a crecer en países como Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, España y México.

El artista asegura que luego de tres décadas de faena en las artes visuales todavía siguen floreciendo las oportunidades, tanto así que cursa una maestría en Administración y Gestión Cultural en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con el fin de llevar su experiencia a los espacios educativos y abogar por más progreso en el sector cinematográfico.

“Siento que hacen falta realizadores negros en puestos ‘above-the-line’, dígase los guionistas, directores, productores ejecutivos, productores asociados, que son claves para el desarrollo del cine, y que son de muchas decisiones creativas y de inversión. También hace falta datos en el impacto del cine en nuestro cine no solo en lo económico, en lo tangible, sino también en lo intangible, refiriéndome a cómo se usa este arte en lo educativo y cultural”, manifestó, a la vez que también abogó por mejor remuneración para la clase actoral no solo para promover una mejor calidad de vida, sino para generar mayor competitividad en el gremio.

Entre otras proyecciones, Lacén adelanto que el público también disfrutará de “La pecera”, película dirigida por la boricua Glorimar Marrero Sánchez y la primera nominada al Premio Goya de España bajo la catogería “Mejor Película Iberoamericana”; la comedia “Los mecánicos 2″ de Julio Román, así como un conversatorio sobre actores negros en el cine, en el que participarán Otilio Warrington “Bizcocho”, Carmen Nydia Vázquez, Alí Warrington, Amanda Kairuz y el propio galardonado, donde hablarán sobre la dirección que debe seguir la lucha por la inclusión racial.

¿Qué hay para el futuro?

Lacén resaltó que, además de su homenaje, ese mismo día también debutará el proyecto cinematográfico “Bella” en las salas de Caribbean Cinemas, en la que tiene una participación especial. Igualmente, el histrión resaltó que también participará de la presentación de “Dos sillas y un cajón”, un libro escrito por el educador Edgar García, que comparte las experiencias de trabajar en las tablas y donde escribió el mensaje dedicatorio, algo que tomó con mucha honra.

Mientras tanto, Lacén regresa a las tablas con la obra “Las chicas del 8-C”, una comedia que reúne a talentos como Wanda Sais, Lizmarie Quintana, Mónica Pastrana, Sonya Cortés, Naymed Calzada y Joealis Filippetti con el cantante y actor Andrés Waldemar el próximo 24 de noviembre en el Teatro Yagüez.

“Yo he trabajado sobre ocho producciones, así que espero que el año que viene estrene alguna”, manifestó el destacado artista.