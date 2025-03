¡Sigue fiel a su desafío!

Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo”, cantó victoria anoche en el programa “Puerto Rico Gana” al conocer que sigue progresando en el reto para bajar de peso.

En su más reciente pesaje, el influencer se encontró ya en 580 libras, lo que significa que ha logrado bajar 112 libras en lo que va del desafio que le propuso el presentador Alex DJ hace dos meses.

A finales de enero, el también músico pesaba 692 libras, lo que dio inicio a decirle que sí al reto de transformación física de cuatro meses participando de un desafío de peso y fuerza en el programa, donde aspira alzarse por un premio de $5,000.

PUBLICIDAD

Mondongo, quien se unió al espacio vespertino del canal 2 en septiembre del año pasado, aseguró en entrevista con Primera Hora que aceptar esta misión no se trata de un esquema para generar audiencia.

“Aquí no estamos haciendo esto por rating. ‘Puerto Rico Gana’ no necesita rating, ‘Puerto Rico Gana’ es el rating. Aquí no se crea nada, aquí no nos dan un libreto, aquí somos un montón de talentos simplemente colaborando y las cámaras grabando. El público que viene aquí es real y si en algún momento viene y sudece algo como no se supone que sea hemos sabido decir que se nos salió de las manos. ¿Nosotros hacer las cosas por rating? No, eso se lo dejamos a la gente a la que le hace falta“, expresó a este medio.

El junqueño continúa trabajando en su transformación junto a su equipo de apoyo, compuesto por el médico generalista José Sánchez, el psicólogo José Efraín Rodríguez y el entrenador físico Diriel Mulero, con quien entrena todos los días en vivo desde la producción de Adolfo Ontivero.

“Cualquier otra persona hubiera dicho: ‘vete y brega con eso y cuando estés bien, hablamos’. Ellos se comprometieron al 100 conmigo de que si no lo ayudamos se nos va a morir. Fue un shock por completo. Llega un momento en que se me hacía imposible hacer comedia sobre mi peso, porque lo que estaba pasando en mi vida real no era comedia, no era un chiste“, apuntaló.