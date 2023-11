Sincera, jovial, auténtica y ocurrente. Hablar con la actriz Mónica Pastrana traza una dinámica en la que las máscaras no existen. Contesta sin tapujos. No exige tratos especiales al posar para las fotos. Ríe a carcajadas y, del mismo modo, se envuelve en sus reflexiones. Inquieta, enérgica. Responde a todo, sin peros ni miramientos.

Además de sus apariciones frecuentes en teatro, en los años recientes ha conquistado con personajes como “Betty” y la “Dra. Viviana Garza” en el programa televisivo Raymond y sus amigos. La rama del arte siempre estuvo entre sus intereses, por encima de las aspiraciones a convertirse en reina de belleza como lo intentó en diversos certámenes.

PUBLICIDAD

“Mami me cuenta que ella a veces entraba a mi cuarto y yo estaba parada frente al espejo haciendo caras, y llorando, y decía ‘esta va a ser actriz’”, rememoró entre risas la artista, quien hoy, mañana y este domingo se presentará en la puesta en escena Radojka: si te mueres, te mato, que forma parte de la tercera edición del Festival de la comedia del Teatro Braulio Castillo.

Como ha compartido antes, aspirar a la corona en los certámenes de Miss Universe Puerto Rico 2009, y Miss International y Nuestra Belleza Latina en el mismo año, le sirvió de puente para tocar puertas frente a las cámaras de televisión.

“El giro a la actuación se da porque, como algunos saben, fui ‘Miss Por Poco’ tres veces, así que dije ‘es hora de quitarnos, ¿cómo puedo seguir utilizando todo lo aprendido?’, porque desde pequeña siempre me mantuve tomando clases de baile, de actuación, de canto, de piano, de violín, de muchas cosas, y siempre me encantó la actuación”.

La oportunidad llegó para formar parte del desaparecido programa de Univisión Locas de atar. “Había sketches, pasos de comedia dentro del programa, y me di cuenta que, de verdad, de verdad, ahí era donde más cómoda me sentía, hasta que surge la primera oportunidad de teatro, y hasta el día de hoy”.

Abrirse paso en este campo tan competitivo trajo sus retos. “Fue cuesta arriba para mí entrar en el mundo de la actuación porque la mayoría de los actores de los cuales me estaba rodeando en ese momento, y de los que me rodeo, estudiaron drama en el departamento de la “iupi” (Universidad de Puerto Rico), o se fueron a otras partes del mundo a estudiar actuación, y en el caso mío, esa no era mi verdad. Venía de los certámenes de belleza, y muchas veces las misses, o las modelos, están encasilladas o la gente las ve como un estereotipo y quizás piensan que no pueden hacer más. Pero la realidad del caso es que la mayoría son súpertalentosas, mujeres muy inteligentes, y ese fue mi reto, cómo demuestro, porque yo sabía que yo podía, pero cómo yo le demostraba a la gente, a los productores, a los directores que yo era más allá de una miss, de una reina de belleza”.

PUBLICIDAD

En el proceso, dejó establecido que la actitud de lucir regia en escena no era un requisito que la obsesionara. “Yo digo que parte de ser actor es uno no tener miedo a hacer el ridículo, y quizás porque ven a unos como que, bien puestecito, piensan que me va a dar miedo que se me caigan las pestañas o se me moje el pelo, o lo que sea, y en realidad, esa soy yo, así que lo que hice fue que me quité esa piel de Miss y comencé a ser yo por completo, y creo que eso fue lo que me ayudó”.

También estudiaste sicología industrial. ¿Qué te atrajo de esa rama profesional?

“Me encanta”, dijo quien obtuvo su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. “Si en algún momento tomara la decisión de continuar los estudios, lo haría en sicología, además de que como actriz me ayuda mucho. Parte de lo que es estudiar un personaje es ir a la psicología del personaje, de dónde viene, hacia dónde, qué lo motiva, así que creo que tiene mucho que ver, así que maybe (quizás) más adelante me convierta en una sicóloga clínica”.

Por lo pronto, ama hacer reír, pero ansía la oportunidad de trabajar en un proyecto dramático. “Me encanta el drama. La gente me conoce porque hago comedia, es la faceta que más la gente conoce de mí como actriz, pero estoy loca de que se me dé un trabajo dramático. Yo, Mónica, como persona, soy dramática. No sé si es porque soy virgo o porque soy actriz, pero soy dramática”, reiteró con énfasis la artista de Manatí, quien también se ha desempeñado como presentadora radial. “Así que quiero ya empezar a emplear esas emociones más profundas que también uno va desarrollado con experiencias de la vida, así que me siento preparada para hacer algún drama o, también, alguna película de terror, que también me encanta”.

PUBLICIDAD

Si has tenido un día difícil, ¿cómo lidias con tus emociones cuando estás en un proyecto de actuación?

“Me ayuda a levantar el ánimo la gratitud, acordarme de que, porque me esté pasando una cosa mala, o dos o tres cosas malas…, siempre hay muchas más cosas buenas pasando. A veces cometemos el error de enfocarnos solamente en lo malo, y no vemos todo lo bueno que sí tenemos, así que trato de hacer el switch, ‘déjame dejar de estar negativa o pesimista o pensando solamente en lo malo que me pasó hoy, y déjame enfocarme en que tengo a mi mamá, tengo a mi familia, tengo a mis amigos’”.

De sus personajes, su favorito es el de la “Dra. Viviana Garza”. “Me encanta hacer ese personaje. Cuando yo me pongo ese vestuario de la sicóloga, y me aprendo las líneas y ensayo, ella se apodera de mí. A mí esa cubana me encanta. No sé si es que yo quisiera ser ella, así de liberal, así de espontánea, pero ese es el que más yo disfruto hacer”.

¿Cómo es la cercanía del público cuando te ve en la calle?

“El público puertorriqueño es bastante curioso porque hay de todo. Por ejemplo, si estoy en la farmacia a las 12:00 de la noche en chancletas, un hoodie, con la cara lavada y (el cabello recogido como) una dona, de repente me dicen ‘¿tú eres…?’, y yo les digo ‘sí, pero estoy toda destruida, no sé si quiero…’, y me dicen ‘¿una foto?’, y yo ‘ponle filtro’, y rápido me dicen, ‘ah, pues dale’”, relató entre risas. “Si quieren fotos, no se la voy a negar. No se la niego a nadie, aunque esté bien destruida”.

PUBLICIDAD

¿Qué te encanta hacer en tu tiempo libre?

“Me disfruto mucho estar sola. Me encanta ver series de televisión. Me encanta buscar información de distintos temas. Ahora mismo estoy mucho con el tema de la numerología, de la astrología, no simplemente leer el horóscopo y ya. Tiene su encanto y su magia. Me gusta ir al cine. Me encanta la naturaleza, la playa, hacer una caminata por algún bosque, o correr bicicleta, todo lo que sea outdoors (exteriores). Soy como que yin y yang, o estar solo encerrada, o estar afuera haciendo algo, así que creo que tengo ese balance”.

Soltera y feliz

Uno de los aspectos que enfatiza Mónica Pastrana es cómo abraza su propia compañía. “La gente como que me quiere ver con alguien, y yo creo que este no es el momento para yo estar con alguien. Las personas que más me conocen, mis amigos más cercanos, me han dicho ‘respira, cógete un break, quédate sola un tiempo’”, confesó pensativa. “A veces el ser humano le gusta andar enyuntao, como uno dice, con alguien todo el tiempo. Pero no es necesario, y yo he pecado de eso, de estar casi siempre con alguien. Pero en el momento de mi vida en el que estoy, me quiero disfrutar esta etapa sola. Quiero aprender más de mí misma para cuando llegue la persona que va a llegar, yo le pueda ofrecer mi mejor versión, o por lo menos, a lo que yo aspiro, porque todos evolucionáramos día tras día”, expuso, y reiteró que no anda con el afán de estar en una relación amorosa. “No estoy buscando nada. Si llega, llegó. Si estoy encerrada en casa, tampoco voy a conocer a nadie, pero ojalá toque la puerta un día y yo abra y diga ‘¿tú eres (ríe)?’, pero no estoy buscando a nadie”.

PUBLICIDAD

¿Qué te interesa en una relación de pareja?

“Aprendí que, uno como persona, no solo la mujer, el hombre también, debe tener unos límites y unas cosas por las cuales uno no va a transar. Esas son tus boundaries personales. Son cosas que no son negociables, y yo creo que es saludable desde el principio de una relación establecer esos puntos de ambas partes, no solamente yo, para que entonces uno pueda determinar si uno está en la misma página y está en el mismo lugar para poder entonces seguir caminando”.

¿Qué cualidades debe tener?

“Me gustaría que fuera una persona aventurera. Súperimportante la comunicación, no sé si es porque estudié sicología, pero para mí, tú poder comunicarte, decir lo que sientes, verbalizar tus pensamientos, tus emociones, es bien importante”, detalló la actriz, quien en temas de romance, en marzo anunció que se daba la oportunidad con el actor Danilo Beauchamp, lo que hace meses terminó.

“No lo he vuelto a ver. Hay cosas, mi gente, que expiran, se acaban y uno hace puff... y lo bota y lo borras, el chip. Es como si le dieras un reset al chip, y siempre en paz, deseando el bien, y si uno se encuentra a la gente en el camino, uno la saluda y le desea el bien, y si no te lo encuentras, pues a veces es mejor que no te lo encuentres”.

Motivada con “Radojka”

Mónica Pastrana resaltó el entusiasmo por su participación especial en la comedia teatral Radojka: si te mueres, te mato, protagonizada por Norwill Fragoso y Naymed Calzada, y que subirá a escena en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón.

PUBLICIDAD

La pieza de Fernando Schmdit y Christian Ibarzábal presenta la vida de dos enfermeras de una anciana serbia llamada “Radojka”. La trama toma un giro inesperado tras la muerte repentina de la señora, lo que podría parecer el fin del empleo para ambas cuidadoras.

Mónica le da vida a “La Intérprete”, novia del hijo (Carlos Vega) de “Radojka”. “Es la obra que va a cerrar el festival. Es una pieza bien interesante, bien graciosa”, afirmó sobre la obra teatral dirigida por Ismanuel Rodríguez, y adelantó que, dentro del humor, tiene momentos de drama. “Mi personaje es una traductora, porque la señora es de serbia. (La Intérprete) está metida en el revolú, en el meollo, y también quiere conseguir algo a cambio. Entonces ella dentro de su inteligencia y suspicacia, se mete ahí y le traduce los mensajes del hijo a las enfermeras que están en la casa”.

Boletos a la venta para Radojka: si te mueres, te mato a través de PRtickets.com.