El presentador de televisión Josué Carrión, mejor conocido como Mr.Cash, dice estar indignado y sorprendido por la decisión que tomó el canal TeleOnce de sacarlo del programa La bóveda de Mr. Cash.

“Realmente no hay explicación, no hay explicación. Mucha gente se ha quedado sorprendida, como también yo mismo me he quedado sorprendido, no tan solo sorprendido, si no indignado ante esa noticia abrupta porque hice ese programa y lo presenté con mucho amor, mucho cariño, es lo que me apasiona hacer”, expresó Carrión esta tarde durante una entrevista en el segmento Primero con el Nalgo de Lo sé todo (WAPA).

El animador también desmintió que se negara a continuar en el programa tras el cambio de horario que sufrirá el mismo, ya que a partir del lunes pasará de las 3:00 de la tarde a las 8:00 de la noche.

“Yo vine de Florida a dar todo mi tiempo, para dar lo mejor al pueblo de Puerto Rico y no, el tiempo sí lo tenía disponible, no sé porque dieron esa explicación pero nosotros estamos en la mejor disposición para dar siempre lo mejor al pueblo de Puerto Rico y esa no fue la verdad”, manifestó.

Mr. Cash, quien dijo desconocer quién o quienes animarán a partir del lunes el programa (que ahora se llamará “La bóveda de TeleOnce”), sostuvo que el productor del programa le indicó que no lo veían en el nuevo horario. “Esa fue la razón que me dio el productor, no me veían en el formato, que entiendo es un programa de juegos, que hasta el último momento estuve en toda la disposición y conocimiento de que íbamos a estar en ese programa de juegos”.

“La bóveda de Mr. Cash” estrenó el pasado 1 de marzo.

Descarta demandar

Durante la intervención en Lo sé todo, el animador dijo que descarta tomar acción legal en contra de TeleOnce. “No, verdaderamente no. Lo mío es continuar hacia adelante. La gente sabe, que es mi verdadero pueblo, que sabe lo que hay, ellos vieron, conocen la historia, conocen la trayectoria y verdaderamente no vale la pena. Simplemente continuar con mis proyectos, si se hizo una vez se hace nuevamente y lo hacemos con la misma fuerza y con las mismas ganas. No tengo ningún rencor en mi corazón, todo lo que hayan hecho, en verdad, los perdono”.

¿Nuevo proyecto en WAPA?

Mr. Cash culminó la entrevista aprovechando la oportunidad para despedirse del público que lo siguió en La bóveda.

“Al pueblo de Puerto Rico quiero darle las gracias a la audiencia de la Bóveda de Mr. Cash, de haberme dado la oportunidad de poder entrar a sus hogares por los pasados meses, lamentablemente esta temporada no culminó como hubiésemos querido, TeleOnce de una manera de mala fe, no permitió que me despidiera de mi público, con el respeto que se debía, pero gracias a WAPA TV, donde laboré y fue mi casa por varios años, me ha brindado la oportunidad de llegar a ustedes y decirles gracias por el respaldo. Esto no será un adiós sino un hasta luego, ya mismito, sé que con la ayuda de papito Dios nos veremos muy pero muy prontito en nuestro próximo proyecto y estoy seguro que contaré con ustedes”.